'Rakiplerimi ısırmamak için profesyonel kişilerle temasa geçtim'

2014 Dünya Kupası'nda Chiellini’yi ısırdığı için 4 ay futboldan men cezası alan Luis Suarez olayın ardından 5 yıllık sözleşme imzaladığı Barcelona Kulübü'nde yaklaşık 1 ay sonra basına tanıtıldı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Chiellini'yi ısırdığı için FIFA tarafından Suarez'e verilen cezayı hafifletmesinin ardından ilk kez basının karşısına çıkan Luis Suarez, basın toplantısında en çok "ısırık" olayıyla ilgili sorulara maruz kaldı.

‘Bir daha ısırmamak için...’

"Cezayı kabul etmek lazım, o kadar. Olanlar artık geçmişte kaldı. Bundan sonra sadece Barcelona'yı düşünüyorum" diyen 27 yaşındaki futbolcu, olanları düşünürse uyuyamayacağını, ancak artık rahat uyuduğunu dile getirdi.

Rakip futbolcuyu ısırma huyuyla ilgili nasıl bir tedavi gördüğü şeklindeki sorulara, "bu özel bir konu" diyerek cevap vermekten kaçınan Suarez, "Ama şunu söyleyebilirim, bu olayın bir daha tekrarlanmaması için uygun profesyonel kişilerle temasa geçtim" dedi.

Hata yaptığını ve kişisel olarak bundan ders aldığını söyleyen Uruguaylı futbolcu, "Olanlardan sonra çok üzgündüm, hiçbir şey yapmak içimden gelmiyordu. Daha sonra ailemle oturup konuştum ve gerçeği kabul edip, hem futbolcudan hem de Uruguaylılar ve tüm dünyadan özür diledim. Bu olayın hem transferimi hem de kendi kişiliğimi etkileyebileceğiyle ilgili endişelerim ilk başlarda tabii ki oldu ama artık geçmişi bırakıp geleceğe bakmak lazım. Şimdi sadece futbol oynamayı, Barcelona'yı düşünüyorum" diye konuştu.

Çocukluk hayali

Suarez, Barcelona'da oynamanın "çocukluk hayali" olduğunu vurgulayarak, "Uzun yıllardır hayal ettiğim Barcelona'da oynamayı gerçekleştirmekten memnunum. Teklif geldiğinde hiç şüphe duymadan kabul ettim. Başka kulüplerden de teklifler aldım ama Barcelona çocukluk hayalimdi" ifadelerini kullandı.

Meksika'nın Leon takımına karşı oynanan özel maçta son 15 dakika oyuna giren Suarez, yaşadığı duyguları "Bu zamana kadar Nou Camp'ta hiç maça çıkmamıştım. İlk kez sahaya çıkmam mükemmel bir duyguydu. Bu güzel düşün gerçekleşeceğini sanmıyordum" sözleriyle dile getirdi.

Barcelona'da çok güzel bir dostluğun ve harika bir ortamın olduğunu ifade eden Suarez, "Süper yıldız olarak gösterilmem doğru değil. Yıldızlar göktedir. Ben buraya takımın kupalar kazanmasına yardımcı olmak için geldim. Messi, Neymar ve diğer büyük futbolcularla aynı takımda olmak heyecan verici ve motive edici bir şey. Avrupa 'da kazanmadığım kupaları Barcelona ile kazanıp, takıma yardımcı olup, atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Forvet hattının her pozisyonunda oynayabilirim" değerlendirmesini yaptı.

Suarez, Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'nin kendisine çok iyi davrandığını ve takıma hemen uyum sağlamasına yardımcı olduğunu da belirterek, cezası dolduktan hemen sonra oynanacak Real Madrid maçında forma giymek için çok çalışacağını, ancak kararı teknik direktörün vereceğini söyledi.

Barcelona formasıyla 24 Ekim'de dolacak, Uruguay Milli Takımı'nda ise gelecek 8 müsabakayı kapsayan resmi maçlarda oynayamama cezasıyla ilgili de Suarez, "Önümde daha 2 ay olması biraz zor bir şey ama bunu kabullendim. Uruguay Milli Takımı ile bu yaz Amerika Kupası maçlarında oynayamamak ise bana çok acı veriyor ama bunu da kabul etmekten ve geleceğe bakmaktan başka çarem yok" diye konuştu.

Barelona Spor Direktörü Andoni Zubizarreta da "Suarez, 2 yıldır izlediğimiz bir futbolcuydu. Luis Enrique ile konuştuğumuzda transferdeki ilk tercihimizdi. Alexis'in ayrılmasından sonra da daha da önemli oldu. Luis'in transferiyle takımın tamamlandığını düşünüyorum" dedi.

Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Mestre de "Luis çok önemli teklifler aldı. Eğer buradaysa bu Barcelona'da oynama arzusundandır" ifadelerini kullandı. (AA)