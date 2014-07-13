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Spor

Barcelona'dan 'kronik ısırma hastası' Suarez için özel önlem

Suarez'i kadrosuna katan Barcelona, Dünya Kupası'nda Chiellini'yi ısırarak 4 ay futboldan men cezası alan futbolcu için kolları sıvadı

13 Temmuz 2014 18:40

Barcelona Kulübü'nün, 'kronik ısırma hastalığı' bulunan forvet Luis Suarez için sözleşmeye "Birini ısırırsa yıllık ücretinden 3.5 milyon euro kesilir" maddesini koydurduğu iddia edildi.

Luis Suarez'in 2014 Dünya Kupası sırasında İtalyan futbolcu Giorgio Chiellini'yi ısırması ve 4 ay futboldan men cezası almasından sonra Barcelona Kulübü kolları sıvadı.

 

'3.5 milyon euro ceza alır' maddesi

 

İngilizlerin sansasyonel tabloid gazetelerinden The Sunday People, İspanyol devi ile yıllık 12 milyon eurodan 5 senelik sözleşme yapan Uruguaylı futbolcunun sözleşmesinde, "Birini ısırırsa yıllık ücretinden 3.5 milyon euro kesilir" maddesinin bulunduğunu yazdı.

Liverpool ile Barcelona 88 milyon euroluk bonservis bedelinde anlaşarak transfer gerçekleşirken, oyuncunun yıllık ücreti Suarez'i dünyanın en çok kazanan 4. futbolcusu konumuna taşıdı.

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