Rakipleri için "Mezar kazmaya başlasınlar" diyen Mehmet Bucak'a MHP'den destek

Sanlıurfa'nın Siverek ilçesinde MHP'den belediye başkan adaylığını açıklarken "Bucak'ın içinde bir tane başka partili araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" diyen Fatih Mehmet Bucak'a, partisinden destek geldi. MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı, Bucak'ın “Ölmeye geliyorum” sözünü “Siverek’e gelemez, çalışamaz” diyenlere yönelik sarf ettiğini savundu.

TIKLAYIN-MHP'li aday: Seçime değil ölmeye geliyorum

Bucak aşiretinin önde gelen isimlerinden Fatih Mehmet Bucak, MHP Siverek Belediye Başkan aday adaylığını açıklarken "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Biz seçime değil ölmeye geliyoruz" demişti.

Bucak'a MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı'dan destek geldi. Fettahlı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Adayımız Siverek’te yüzyıllarca hizmet etmiş, gerek manevi gerek siyasi fedakârlıkta bulunmuş vatan, devlet, millet aşkıyla kavrulmuş bir ailenin mensubudur. Adayımız dünkü açıklamasında Siverek’e gelemez, çalışamaz diyenlere cevaben gerekirse ‘Ölmeye Geliyorum’ açıklamasında bulunmuştur. MHP olarak Siverek’te amacımız hep hizmet ve milletimiz sorunlarını çözüme kavuşması bilincinde olmuşuzdur. Bize ve adayımıza yapılan çirkin ve kirli saldırılar demokrasi ve hukuk çerçevesinde elbette cevabını alacaktır. Biz Siverek ‘in tüm kesimlerini bütün değerlerini birer güzellik olarak görmüş bölge, aşiret, kişi ayrımı yapmaksızın memleketimize hizmet etme konusunda sevdalanmışız. Yükselişimizden rahatsız olanlar elbette olacaktır. MHP olarak Siverek için elimizi de gövdemizi de taşın altına koymaya siverek’e yerel belediyecilikle hizmet etmeye hazır ve talibiz. Mehmet Fatih Bucak adayımızdır ve Allah’ın izniyle Siverek belediyesini kazanıp memleketimizi hak ettiği yere taşıyacağız.”