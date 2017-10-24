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Dünya

Rakipler yolu şaşırınca maratonu 22 yıl sonra bir İtalyan kazandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Eyob Faniel isimli maratoncu, rakiplerinin yanlış anlamaya bağlyı olarak yolu şaşırmasının ardından, 22 yıl sonra Venedik Maratonu'nu kazanan ilk İtalyan oldu

24 Ekim 2017 13:56

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Eyob Faniel isimli maratoncu, rakiplerinin yanlış anlamaya bağlyı olarak yolu şaşırmasının ardından, 22 yıl sonra Venedik Maratonu\'nu kazanan ilk İtalyan oldu.
Venedik Maratonu sona ererken, Eyob Faniel isimli maratoncunun, kendisinden önde olan diğer maratoncuların yolu şaşırmaları sayesinde maratonu kazandı.
Kendilerine bitiş çizgisine kadar eşlik eden motosikletlerin yanlış bir yoldan dönmesiyle geriye düşen Abdulahl Dawud, Gilbert Kipleting Chumba, Kipkemei Mutai and David Kiprono Metto isimli maratoncular, hatalarını 700 metre sonra fark etti.
Yanlış yola sapmadan önce, öndeki maratoncuların bir dakika gerisinde olan Eyob Faniel ise, bu fırsattan yararlanarak birinci oldu.
Yerel haberlere göre 2 saat, 12 dakika ve 15 saniye ile yarışı tamamlayan ve yerel bir maraton kulübü üyesi olan Faniel, bu şampiyonluğu hak ettiğini söyledi. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
Maratondaki koşucuların yanlış yola sapması ve geri dönmesi

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