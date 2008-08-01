Rakipler belli oldu

Tempo24-
Türk takımlarının Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri belli oldu. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri İsviçre'nin Nyon şehrinde yapılan kura çekimiyle belirlendi. UEFA Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın da rakibi belirlendi.
Geçtiğimiz yıl Turkcell Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden başlayan Galatasaray, bu turda Romanya'nın Steaua Bükreş takımı ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi ise Inter Bakü-Partizan eşleşmesinin galibi oldu. Şu an 2. ön eleme turunda mücadele eden ve ilk maçta Macaristan'ın MTK Budapeşte takımını 2-0 yenen sarı-lacivertliler, rövanştanda istediği skoru alıp tur atladığı takdirde, Azerbaycan'ın Inter Bakü veya Sırbistan'ın Partizan takımı ile gruplara kalma mücadelesi verecek. İki ekip arasında Bakü'de oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 12-13 Ağustos'ta, rövanşları ise 26-27 Ağustos'ta yapılacak. Galatasaray ilk maçı İstanbul'da, Fenerbahçe ise deplasmanda oynayacak.G.SARAY'A TANIDIK RAKİP
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme kurasına 2. torbadan giren ve Liverpool, Arsenal, Juventus, Barcelona gibi dev rakiplerle eşleşme olasılığı olan Galatasaray, şanslı bir kura çekti. Sarı kırmızılılar yıllar önce Şampiyon Kulüpler kupası yarı finalinde karşılaştığı Steaua Bükreş ile eşleşti. Hagi'nin de yıllarca formasını giydiği Steua Bükreş'i, Rumenlerin efsane futbolcusu Lacatus çalıştırıyor.
Rakipleri Tanıyalım: Steaua Bükreş
FENER'E BÜYÜK İHTİMAL SIRP PARTIZAN
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri İnter Bakü (Azerbaycan) ile Partizan (Sırbistan) Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda mücadele ediyor. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Partizan turu geçmeye, yani başka bir deyişle Fenerbahçe'nin rakibi olmaya daha yakın görünüyor. Aynı şekilde MTK'yı ilk maçta 2-0 yenen Fenerbahçe de turu geçmeye oldukça yakın.Rakipleri Tanıyalım: Partizan ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ
Galatasaray - Steaua Bükreş
(Inter Bakü-Partizan) - Fenerbahçe
S.Donetsk - (Domzale-D.Zagreb)BEŞİKTAŞ'A DA DİŞİNE GÖRE RAKİP
(Anorthosis-Rapid Wien) - Olympiakos
Vitoria - (Göteborg-Basel)
Schalke 04 - A.Madrid
(Alborg-Modrica) - (Rangers-Kaunas)
Barcelona - (B.Jarusalem-W.Krakow)
Levski - (Anderlecht-Bate Borisov)
Standart Liege - Liverpool
Twente - Arsenal
S.Moskova - (Drogheda-D.Kiev)
Juventus - (Tampere United-Artmedia)
(Brann-Ventpills) - Marsilya
Fiorentina - Slavia Prag
(Panathinaikos-D.Tiflis) - (Sheriff-Sparta Prag)
İLK MAÇLAR 12-13, RÖVANŞLAR 26-27 AĞUSTOS'TA
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 12-13 Ağustos'ta, rövanşları 26-27 Ağustos'ta yapılacak ve turu geçecek takımlar gruplara katılmaya hak kazanacak. ''Devler Ligi''nde 2008-2009 sezonu finali 27 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak.
UEFA Kupası’nda 3. ön eleme turunda Arnavut Partizani Tiran'ı 0-0 ve 3-1’lik skorla eleyerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.Rakipleri Tanıyalım: Siroki Brijeg