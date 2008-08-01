Rakipler belli oldu

S.Donetsk - (Domzale-D.Zagreb)

(Anorthosis-Rapid Wien) - Olympiakos

Vitoria - (Göteborg-Basel)

Schalke 04 - A.Madrid

(Alborg-Modrica) - (Rangers-Kaunas)

Barcelona - (B.Jarusalem-W.Krakow)

Levski - (Anderlecht-Bate Borisov)

Standart Liege - Liverpool

Twente - Arsenal

S.Moskova - (Drogheda-D.Kiev)

Juventus - (Tampere United-Artmedia)

(Brann-Ventpills) - Marsilya

Fiorentina - Slavia Prag

(Panathinaikos-D.Tiflis) - (Sheriff-Sparta Prag)



İLK MAÇLAR 12-13, RÖVANŞLAR 26-27 AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 12-13 Ağustos'ta, rövanşları 26-27 Ağustos'ta yapılacak ve turu geçecek takımlar gruplara katılmaya hak kazanacak. ''Devler Ligi''nde 2008-2009 sezonu finali 27 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak.



Geçtiğimiz yıl Turkcell Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden başlayan Galatasaray, bu turda Romanya'nın Steaua Bükreş takımı ile eşleşti.Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi ise Inter Bakü-Partizan eşleşmesinin galibi oldu. Şu an 2. ön eleme turunda mücadele eden ve ilk maçta Macaristan'ın MTK Budapeşte takımını 2-0 yenen sarı-lacivertliler, rövanştanda istediği skoru alıp tur atladığı takdirde, Azerbaycan'ın Inter Bakü veya Sırbistan'ın Partizan takımı ile gruplara kalma mücadelesi verecek. İki ekip arasında Bakü'de oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 12-13 Ağustos'ta, rövanşları ise 26-27 Ağustos'ta yapılacak. Galatasaray ilk maçı İstanbul'da, Fenerbahçe ise deplasmanda oynayacak.Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme kurasına 2. torbadan giren ve Liverpool, Arsenal, Juventus, Barcelona gibi dev rakiplerle eşleşme olasılığı olan Galatasaray, şanslı bir kura çekti. Sarı kırmızılılar yıllar önce Şampiyon Kulüpler kupası yarı finalinde karşılaştığı Steaua Bükreş ile eşleşti. Hagi'nin de yıllarca formasını giydiği Steua Bükreş'i, Rumenlerin efsane futbolcusu Lacatus çalıştırıyor.Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri İnter Bakü (Azerbaycan) ile Partizan (Sırbistan) Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda mücadele ediyor. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Partizan turu geçmeye, yani başka bir deyişle Fenerbahçe'nin rakibi olmaya daha yakın görünüyor. Aynı şekilde MTK'yı ilk maçta 2-0 yenen Fenerbahçe de turu geçmeye oldukça yakın.Galatasaray - Steaua Bükreş(Inter Bakü-Partizan) - FenerbahçeUEFA Kupası’nda 3. ön eleme turunda Arnavut Partizani Tiran'ı 0-0 ve 3-1’lik skorla eleyerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.