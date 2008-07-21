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‘Rakılı klip’ yasağı tekrar incelenecek

Yeşim Salkım’ın içinde bir kez rakı kelimesi geçen şarkısını yayınlamayan Kral TV, kararı yarın bir kez daha görüşecek

21 Temmuz 2008 03:00

Yeşim Salkım’ın “Sen Nasılsan Öyleyim” adlı albümünde yer alan ’Rakı Balık’ şarkısına çektiği klibin Kral TV’de yasaklanması ortalığı karıştırdı. Sözleri Seda Akay’a âit olan şarkının denetimden geçmemesine isyan eden Yeşim Salkım, “Bir şarkının içinde ’rakı’ kelimesi geçtiği için klibin yasaklanmasına inanamıyorum. Diğer televizyon kanalları yayınlıyor. Bir tek Kral TV yayınlamıyor. RTÜK’ün sakıncalı bulabileceği endişesiyle yayınlamıyorlar” dedi. Kral TV yöneticileri itirazlar üzerine kararı yarın Denetleme Kurulu’nda bir kez daha gözden geçirecek.

“Yasak kalkmalı”

Albümün dağıtımını gerçekleştiren DMC Genel Koordinatörü Samsun Demir ise, “Daha önce de Özcan Deniz’in ‘Bir Dudaktan, Bir Yanaktan’ adlı şarkısının ’Rakı balık, roka soframda’ adlı nakarat bölümleri Kral TV’nin Denetim Kurulu’na takılmıştı; ancak daha sonra izin çıkmıştı” dedi. Klip yasaklanmasa 1 ay boyunca, günde 4 kez ekrana gelecek, kanal her yayın için 125 YTL’den toplam 15 bin YTL alacaktı.

“İnanamıyorum!”

Yeşim Salkım, klibinin denetimden geçmemesine çok üzüldü ve “Bir tek rakı kelimesi nedeniyle yasaklanması çok düşündürücü” dedi.

Rakı-BalIk

Rakı balık hazır

Mezeleri getir

Kavun üzüm yeter

Gerisini götür

Dolu şişe kalsın

Boşu biri alsın

Buzu getir abi

Suyu getir abi

Hadi içelim aşka göçelim

Meşkten fırsat kaldıysa

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