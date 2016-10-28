'Rakılı' Atatürk tablosu Meclis lokantasından kaldırıldı!

Muhalefet kulisindeki mareşal üniformalı Atatürk tablosunu kaldıran Meclis yönetimi, Savarona yatında rakı eşliğinde yemek yediği tabloyu da kaldırdı. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “Meclis Başkanı'nın Atatürk sıkıntısı devam ediyor. Tamiratı, boya-badanayı bahane ederek Atatürk'ün fotoğraflarını ya kaldırtıyor ya da yerlerini değiştiriyor. Atatürk onları her yerde rahatsız ediyor” dedi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Atatürk'ün mareşal kıyafetli tablosunun kaldırılması tartışmasına sahne olan Meclis, başka bir tablo olayıyla daha gündeme geldi. Yıllardır milletvekilleri lokantasında sergilenen ve Atatürk'ü deniz kenarındaki yemek masasında rakı bardağıyla resmeden tablo da kaldırıldı.

Ünlü Ressam Yaşar Çallı imzasını taşıyan tablo, 15 Temmuz'dan sonra tadilata giren lokantanın duvarından kaldırıldı ve tadilat sonrası yerine asılmadı.Meclis yetkililerinin, “Tadilat devam ediyor” diye savunma yapmasına karşın lokanta duvarlarına diğer çini tabloların asıldığı, yerine asılmayan Atatürk tablosunun olduğu yere ise televizyon monte edildiği görüldü.

“Boya badana bahane…”

Atatürk'ü, Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımında, Savarona yatında rakı bardaklı sofrada gösteren tablonun kaldırılmasına CHP'liler tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “Meclis Başkanı'nın Atatürk sıkıntısı devam ediyor. Tamiratı, boya-badanayı bahane ederek Atatürk'ün fotoğraflarını ya kaldırtıyor ya da yerlerini değiştiriyor. Atatürk onları her yerde rahatsız ediyor” dedi.

"Atatürk hâlâ titretiyor"

Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ise “FETÖ'cülerle mücadele ettiklerini öne sürüyorlar ama FETÖ'nün yıkmaya çalıştığı TBMM'yi onlar da içeriden çökertmeye çalışıyorlar. Ölümünün üzerinden neredeyse 80 yıl geçti ama bu büyük lider ve devrimleri, AKP'lileri hâlâ titretiyor” diye konuştu.

AKP'nin Atatürk'ün anılarını yok ederek yola devam ettiğini söyleyen Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen de “Ne yaparlarsa yapsınlar, ben şunu görüyorum; başı açığıyla mini eteklisi, yaşlısıyla genciyle herkes, cumhuriyet değerlerini korumak için gereğini yapmaya hazır” dedi. Meclis'in tavrının kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirten Manisa Milletvekili Yıldız Tur Biçer ise şunları söyledi:

“Atatürk'ün fotoğraflarını kaldırabilirler ama kalbimizdeki yerini kaldıramayacaklarını bilmeleri lazım. Onların bu küçük hesapları, Atatürk'e olan bağlılığımızı, sevgi ve saygımızı daha da artırıyor.”

"Erbakan döneminde 'Rakı badağını sakla' demişlerdi"

Ünlü ressam Yaşar Çallı, Meclis lokantasından kaldırılan tablosunu öyküsünü anlattı:

“Ressam sıfatıyla Meclis kadrosundan, Dolmabahçe Sarayı'nda görevliydim. Refahyol iktidarı dönemiydi. Benden, Meclis lokantasına uygun bir tablo istendi. Ben de Atatürk'ün bir fotoğrafından esinlenerek bu tabloyu yaptım.

Orijinal fotoğrafında da rakı bardağı vardı. Ben Dolmabahçe rıhtımına uyarladım ve masaya meyve koydum. Fonda da Topkapı'ya yer verdim. O günkü Meclis yöneticileri ‘Rakı bardağını yok sayamaz mısınız?' dedi. ‘Kimin haddine Atatürk'ün rakısını yok saymak' dedim, kabul etmedim. Nihayetinde yaptım ve lokantanın duvarına astık. Tabloyu Bülent Arınç'ın TBMM Başkanı olduğu dönemde de kaldırmaya çalışmışlardı. Ben 2002'de emekli olana dek, dünyadaki tek Meclis ressamıydım. Orada yaptığım hiçbir şeye kimse itiraz etmedi. Soruyorum, hangi zihniyet kaldırttı bu resmi? Eğer yeniden yerine asmazlarsa tablomu TBMM'den geri alacağım.”