Rakibinin oğlunu asitte eritti

İtalyan polisi, Sicilya’nın Cosa Nostra mafyasının 15 yıldır kanundan kaçan iki numaralı lideri Domenico Raccuglia’yı yakaladı. Sicilya’nın Trapani bölgesinde ele geçirilen “veteriner” lakaplı Raccuglia, 13 yaşındaki bir çocuğun kaçırılıp öldürülmesi suçundaki rolü nedeniyle üç kere ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.ANSA haber ajansında yer alan bilgiye göre, Raccuglia, tutuklanacağını anlayınca balkondan atlayarak kaçmaya kalkıştı. Ancak, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Roberto Maroni, tutuklamayı “son yıllarda mafyaya karşı indirilen en büyük darbe” olarak nitelendirdi. Mafya karşıtı organizasyon Libera’nın bölge başkanı Umberto Di Maggio ise, “bugünün organize suçla savaşta son derece önemli bir gün olduğu mesajını verdi. Di Maggio; “İnsanlar onu yakalamanın imkânsız olduğunu düşünüyordu” dedi.Adam öldürme, soygun ve gasp gibi büyük suçlara bulaşan Raccuglia’nın adı, polise bilgi vererek mafyaya ihanet eden Santo Di Matteo’nun oğlu Giuseppe di Matteo’nun (13) kaçırılıp öldürülmesi olayına karıştı. İki yıl kadar rehin tutulan genç, boğularak öldürüldü, ardından da cesedi bir asit bidonunun içine atılarak eritildi.