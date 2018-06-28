Rakibine yenilen minik güreşçinin büyük üzüntüsü

Salon dışına çıkarak kendini yere atan ve yeri yumruklayarak ağlayan küçük sporcuyu arkadaşları zor sakinleştirdi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)



ZONGULDAK\'ta gerçekleştirilen Türkiye Güreş Federasyonu 2018 Greko-Romen Türkiye Şampiyonası Minikler Grup Müsabakaları\'nda rakibine yenilen Melih Büyükyıldız (11), müsabaka sonunda büyük üzüntü yaşadı. Antrenörü ve sporcu arkadaşlarının sakinleştirmekte güçlük çektiği Büyükyıldız, yere yatarak bir süre ağladı.

Türkiye Güreş Federasyonu 2018 Greko-Romen Türkiye Şampiyonası minikler grup müsabakaları, Zonguldak Spor Salonu\'nda başladı. 35 ilden 11,12 ve 13 yaşlarında 700 güreşçinin katıldığı müsabakalarda Çorum Belediyespor sporcusu Melih Büyükyıldız, Balıkesir Savaştepe Belediyesporlu Hasbi Bozca ile karşılaştı. Büyükyıldız\'ın rakibiyle olan mücadelesi büyük alkış aldı. Büyükyıldız, rakibini oldukça zorlayarak müsabakayı bir süre üstün götürdü. Ancak rakibi, bir anlık hatasını affetmeyerek tuş ile maçı kazandı. Minderden kalkan Büyükyıldız, gözyaşlarına boğuldu. Müsabaka hakemi ve antrenörü, Büyükyıldız\'ı sakinleştirmekte güçlük çekti. Salon dışına çıkarak kendini yere atan ve yeri yumruklayarak ağlayan küçük sporcuyu arkadaşları da sakinleştiremedi. Gazetecilerin de teselli etmeye çalıştığı Büyükyıldız bir süre sonra ağlayarak tekrar salona girdi.

Müsabakalar sonunda ilk 16’ya giren sporcular, Çanakkale’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Müsabakalardan detaylar

- Melih Büyükyıldız’ın rakibiyle mücadelesinden detaylar

- Melih Büyükyıldız’ın müsabakayı kaybetmesi ve ağlaması

- Melih Büyükyıldız’ın kendini yere atması

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