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Spor

Rakibine tüküren Ozan Kabak için 6 maç ceza iddiası!

29 Eylül 2020 09:20

Almanya Ligi'ne 2'de 0'la başlayan Schalke 04, son maçta Werder Bremen'e sahasında 3-1 yenilirken; 2. sarı karttan oyun dışı kalan Ozan Kabak'ın 6 maç men cezası alacağı iddia edildi.

Almanya Futbol Federasyonu Ozan Kabak'ın pozisyonu için soruşturma açtı. Alman Bild gazetesi, genç futbolcunun 6 maç ceza alabileceğini yazdı.

Saldırı kabul ediliyor

Oyuncunun çift sarı karttan atıldığı için RB Leipzig maçında oynayamacağı vurgulanan haberde, rakibie tükürmenin saldırı kategorisinde yer aldığı ve cezasının en az 6 maç men olduğu kaydedildi. Ozan Kabak'ın sosyal medyadan hemen özür dilemesinin ise hafifletici olabileceği belirtildi.

Benzer bir olayın 2019'da yaşandığı hatırlatıldı ve eski Stuttgart doğumlu Santiago Ascacibar'ın o dönem Leverkusen forması giyen Kai Havertz'e tükürmesi nedeniyle 6 maçla cezalandırıldığı hatırlatıldı.

Kasıtlı öksürme ve tükürmeyi cezalandıran Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) Koronavirüs'le ilgili yeni kuralının açık bir niyetin kanıtlanması gerekçiği için burada geçerli olmadığı da haberde yer aldı.

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