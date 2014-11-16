Rakibine 'Kız gibisin' diyen boksör hastanelik oldu!

Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvan maçında Vladimir Klitschko, kendisini "Kız gibisin" diyerek tahrik eden Kubat Pulev'i ringe çıktığına pişman etti. 5. raundda nakavt olan Pulev, maç sonrası hastaneye kaldırıldı.

Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonluğu unvan maçını Vladimir Klitschko kazandı. WBA, WBO, IBF ve IBO kemerlerinin sahibi olan Ukraynalı boksör, O2 Arena'daki maçta Bulgar Kubrat Pulev'i 5. raundda nakavtla yendi.

Hürriyet 'in haberine göre; 'Kobra' lakaplı 33 yaşındaki Kubat Pulev, karşılaşma öncesi, Vladimir Klitschko'yu tahrik eden bir açıklama yaparak, "Çok yetenekli ama yüreği kız gibi" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Klitschko, Bulgar rakibini bu sözleri söylediğine pişman etti. Rakibine büyük üstünlük kuran ve 2 kez yere seren Klitschko, 5. raund sonunda nakavtla şampiyonluğa ulaştı.

Rakibinin yumrukları karşısında çaresiz kalan Pulev, maçın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kubat Pulev ayrıca maç öncesinde şarkıcı sevgilisi Andreo Todorova'ya, "Klitschko'yu yenersem seninle evleneceğim" sözünü vermişti. Kubat Pulev bu yenilgiye karşın, Klitschko ile yaptığı maçtan 1.1 milyon Euro alacak.