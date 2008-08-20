Rakı reklamı TRT'yi yaktı



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT’nin, 26 Mayıs’ta TRT-1’de yayınlanan A Milli Futbol Takımı’nın Uruguay ile yaptığı hazırlık maçında, Burgaz rakının reklamının yapıldığını, uzmanların Kanal-1 Televizyonu ile ilgili "rakı reklamı" raporunu görüşürken farketti.



Yasak olan rakı reklamını TRT’den aldığı görüntü özeti nedeniyle dolaylı yayınlamış olduğu tespit edilse de, Kanal-1 TV, ceza almaktan kurtulamadı. RTÜK, yasa gereğince ilk kez bu suçu işlediği için Kanal 1 TV’ye uyarı cezası verdi.

Yasaya göre, suç ikinci kez işlenirse program durdurma, üçüncü kez işlenirse de ağır para cezası veriliyor. 14 Ağustos’ta İzmir’de yaptığı kurul toplantısında konuyu değerlendiren RTÜK yönetimi, "Yetkimiz olmadığı için, yasak olduğu halde bu reklamı yapan TRT’ye ceza veremeyiz. Ancak, yetkimiz dahilinde, sorumluları hakkında ilgili bakana suç duyurusu yapabiliriz" görüşünü benimsedi ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin hakkında, ilgili Devlet Bakanı Mehmet Aydın’a suç duyurusunda bulunulmasını oybirliğiyle karar verildi.



Yasağın maddesi



RTÜK Yasası’nın "Belirli Ürünlerin Reklamları" başlıklı 22.maddesi şöyle: "Alkol ve tütün ürünleri reklamlarına izin verilemez. Reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamı yapılamaz. Diğer ilaç ve tedavilerin reklamları dürüst, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak ve ferdin zarardan korunması gereklerine uygun olacaktır." Hürriyet