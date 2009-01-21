'Rakel Dink ortak vicdanımızın sesi oldu'

Gazeteci ve insan hakları savunucusu Hrant Dink'in anıldığı gecede sahne alan Sezen Aksu "Ortak vicdanı kandırmak mümkün değil" dedi.



Aksu'nun "Hrantsız 2" başlıklı gecenin sonunda seslendirdiği altı şarkıdan biri, Dink'in öldürülmesinden hemen ardından bestelediği "Güvercin"di.



Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki salonu dolduran yüzlerce kişiyle birlikte söylediği şarkılarının arasında Mahatma Gandi'nin "Göze göz dünyayı mahveder" sözünü anımsatan Aksu, "Ne olursa olsun ümit etmekten vazgeçemeyiz. Vicdanımız rahat yaşamak zorundayız" diye konuştu.



"Ortak vicdanımızın sesi oldu" diyerek kendisini sahneye çağıran Aksu'ya uzun uzun sarılan Rakel Dink, ağlayarak salondakilere seslendi; "Hepiniz onun canı kardeşlerisiniz. Onun geçmişindeki acılarını, bugünün acılarını omuzlayan kardeşlerisiniz" dedi. Dink, Aksu'nun söylediği "Hakim Bey" şarkısının sözlerine göndermeyle "Hepinizin fikri firarda" diye konuştu.



Kürtçe, Ermenice şarkılar



Hrant Dink'in yazılarının seslendirildiği, görüntü ve ses kayıtlarının sık sık gösterildiği gece, Dink'in "Su çatlağını buldu" ses kaydıyla, alkışlar ve gözyaşlarıyla başladı; yaklaşık dört saat sürdü.



Besteci Ayşe Tütüncü piyanosu, Ertan Tekin duduğuyla, Özlem Taner vokaliyle sahne aldı.



Gece için oluşturulan büyük koro "Sessizliğin Sesi", Ermeni besteciler Gomidas'ın, Daronetsi'nin bestelerini seslendirdi. Bariton Sercan Gazeroğlu, soprano Lida Çakmakçı ve tenor Yoel Vahram Keşap'a piyanoda Şan Özbülbül eşlik etti.



Sahnede ağlamaktan hoşlanmadığını, ama bu gece kendini kontrol etmeyecek kadar özgür olduğunu söyleyen Aksu, "Çocuklarımızın çocukları daha iyi bir dünyaya doğacak, kesin; bütün kalbimle inanıyorum" diye Rakel Dink'e seslendi; sahneden ayrılmadan önce "Bu gece bana da çok iyi geldi" dedi.



Adalet istemeye devam edeceğiz



Ümit Kıvanç'ın Dink cinayeti davasında iki yıldır yaşananları, "adaletin uzakta kalması" için yapılanları anlattığı belgeseli, "Adalet istemeye devam edeceğiz" diye sona erdi. Ezel Akay'ın "Nar Çiçeği'nin Hikayesi" animasyonunun fonunda Dink'in "Ruh Halimdir" yazısı seslendirildi.Kemal Gökhan Gürses'in hareketli çiziminin fonunda, Dink'in "farklılıkları fıkralaştırmak"tan söz ettiği "Gelane…Hablo….Holane" yazısının kaydı vardı. Salonun alkışlarla karşıladığı, Lusin Dink'in "Hrant Dink filmi"nde Dink, birbirimize Ermeni ya da Türk diye bakmak yerine, ürettiğiyle, zenginliğiyle bakmaktan söz ediyordu.



26 Ocak'ta Hrant için, adalet için Beşiktaş meydanına



Gece, "Hrant'ın arkadaşları"nın adalet isteyen herkesi Dink cinayeti davasının gelecek duruşmasında, 26 Ocak'ta Beşiktaş İskele Meydanı'na davetiyle sona erdi. Buluşma saat 10:00'da gerçekleşecek.

