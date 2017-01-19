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BBC Türkçe

Rakel Dink: Güvercin tedirginliğini yıkalım

Hrant Dink, öldürülüşünün 10. yılında Agos gazetesinin eski binasının önünde, öldürüldüğü yerde anıldı. Anmada bir konuşma yapan Rakel Dink, "Kutsal olan devlet değil, insandır. Kutsal olan yaşamdır" diye konuştu.

19 Ocak 2017 21:04

Hrant Dink, öldürülüşünün 10. yılında Agos gazetesinin eski binasının önünde, öldürüldüğü yerde anıldı.

Anmada bir konuşma yapan eşi Rakel Dink, "10 yıl önce sorduğumuz soruyu yeniden soruyoruz. Hedefe koyanlar, tehdit edenler, 'Hrant, öfkemizin hedefisin' diyenler, Genelkurmay'dan bildiri yayınlayanlar ne zaman adalet önüne çıkarılacak?" dedi.

Rakel Dink, konuşması sırasında İncil'den de bir alıntı yaparak, "Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez." dedi.

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