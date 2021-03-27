Rakamlarla Türkiye'de oyun pazarı; oyuncu sayısı 36 milyona çıktı, hasılat 7 milyar lirayı geçti

Pandemi süreciyle birlikte oyun oynama süresi yüzde 30 artan Türkiye’de, 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona çıkarken, toplam yıllık hasılat ise 7 milyar TL’yi geçti. İşte “Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu” ile ortaya çıkan dikkat çeken rakamlar...

Oyun sektörü dünyadaki büyümesini hızla sürdürürken, Türkiye pazardaki payını her geçen gün artırıyor. Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey’in yayımladığı ‘Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu’na göre Türkiye oyun pazarında bir önceki yıl 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılat ise 880 milyon dolara (7 milyar TL) yükseldi.

Habertürk'ün haberine göre; 2020 yılında Peak Games ve Rollic Games’in Zynga tarafından 1.8 milyar dolar ve 168 milyon dolar ile satın alınmasını yılın en önemli gelişmeleri olduğunu aktaran Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, 2020'nin 9 aylık döneminde oyun sektöründe gerçekleşen hisse satışı işlemlerinin yaklaşık 2 milyar dolarlık hacim yarattığını belirtti.



Tüm bu gelişmelerim oyun sektörünü en fazla yatırım alan sektör konumuna taşıdığı belirtilen rapora göre Türkiye, dünya oyun pazarında gelen yılı 18’inci sırada tamamladı.

Dünya pazarı 159 milyar dolar

Dünya oyun pazarı 2020 yılında pandeminin de etkisiyle yüzde 9.3 büyüyerek 159 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme Türkiye’de kendisini; geçtiğimiz yıl 32 milyon olan oyuncu sayısını 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılatı 880 milyon dolara yükselterek gösterdi.

TL olarak 7 milyar TL’lik büyüklüğü aşan Türkiye oyun sektörü pazarının; 450 milyon dolarla mobil oyunlar, 230 milyon dolar ile bilgisayar ve 200 milyon dolarla konsol oyun pazarı olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor. 83 milyonu aşkın nüfusu bulunan Türkiye’de; 35 milyon mobil, 22 milyon bilgisayar, 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor. Yine Türkiye’de erkeklerin yüzde 55’i, kadınların yüzde 45’i oyun dünyasında yer alıyor.