Rakamlarla Google..

İnternet ve bilişim sektörünün en önemli şirketlerinden biri hiç kuşkusuz Google. 1998 Eylül'ünde küçük bir garajda kurulan Google'ın 10 yılda geldiği noktayı anlamak için rakamların diline başvurduk. İşte büyük internet devini en iyi anlatan rakamlar ve bu rakamların anlamları...



4 Şirket 1998'de Kaliforniya'da bir garajda kurulduğunda toplam çalışan sayısı.



19,604 Google'ın şu anda sahip olduğu toplam çalışan sayısı.



70:30 Erkek çalışanların kadın çalışanlara oranı.



%60 Dünya çapında yapılan internet aramalarında Google'ın payı.



%86 Sadece İngiltere'de yapılan internet aramalarında Google'ın payı.



25,000 Google'ın ilk günlerinde indekslediği web sayfası sayısı. Bu rakam günümüzde milyarlarla ifade ediliyor.



157 milyar Dolar Google'ın şu anki pazar değeri.



%40 Online reklam pazarında Google'ın payı.



1 Google'ın çalışanlarına kendi özel projeleri için çalışmaları amacıyla haftada izin verdiği gün sayısı. Google News'ın böyle bir günde ortaya çıktığı biliniyor.



112 Google'ın konuştuğu dil sayısı; bunlardan biri de Türkçe...



1 milyon Her yıl Google'a gönderilen özgeçmiş sayısı.