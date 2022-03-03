Rakamlarla Chelsea'nin Roman Abramovich dönemi

Chelsea'de bir dönem sona eriyor. Maviler'in sahibi Roman Abramovich kulübü satmaya karar verdi. Yaptığı sansasyonel transferlerle kulübü Avrupa futbolunun en parlak sahnelerinden birine dönüştüren Rus iş insanı 21 kupayla Londra kulübüne veda ediyor.

Chelsea, Roman Abramovich'in 2003'te kulübü devralmasından bu yana birçok kupa kazandı. Rus iş insanı, Avrupa'nın en gözde isimlerini Londra kulübüne getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, tabloyu çarpıcı biçimde değiştirdi. Birleşik Krallık'ta artan baskı ve yaptırımlar sonrası Abramovich Chelsea'yi elinden çıkarma kararı aldı.

Abramovich Chelsea'nin satışı için ne söyledi?

Abramovich yaptığı uzun bir açıklamada şunları söyledi:

"Chelsea'nin sahibi olmamla ilgili olarak son birkaç gündür medyada çıkan spekülasyonlara değinmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Mevcut durumda taraftarların, çalışanların, sponsorların çıkarına olduğuna inandığım için kulübü satma kararı aldım. Bu benim için hiçbir zaman iş veya parayla ilgili olmadı. Tamamen futbol ve kulüp için duyduğum saf tutkuyla ilgiliydi. Ayrıca ekibime satıştan elde edilecek tüm gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim. Vakıf, Ukrayna'daki savaş kurbanlarının yararına olacak. Mağdurların acil ihtiyaçlarına yönelik kaynak sağlanmasının yanı sıra uzun vadeli toparlanma süreci de desteklenecek."

Chelsea'nin 50 yıllık özlemi sona erdi

Abramovich yatırımlarıyla Premier Lig'in çehresini değiştirdi. Rus iş insanı, dünya çapındaki milyarderlerin spor alanında modeli oldu.

55 yaşındaki Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu. Londra kulübü son lig şampiyonluğunu 1955/56 sezonunda yaşamış ve Chelsea 2005'te Premier Lig'de zafere ulaşarak 50 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti.

Abramovich, ilk sezonunda 150 milyon sterlinden fazla para harcadı. Menajer Claudio Ranieri kadrosuna Hernan Crespo, Adrian Mutu, Juan Sebastian Veron ve Joe Cole'un da aralarında bulunduğu 13 yeni oyuncu kazandırdı.

Ranieri sonrası Jose Mourinho takımın başına getirildi ve kulüp tarihinin etkili dönemi başlamış oldu. Arka arkaya Premier Lig şampiyonlukları sonrası Roberto Di Matteo ve Thomas Tuchel yönetimindeki Maviler Şampiyonlar Ligi zaferleri geldi. Rafael Benitez ve Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, Avrupa Ligi ile birlikte çok sayıda FA Kupası ve Lig Kupası kısa süre sonra müzeye geldi. Chelsea geçen ay Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanarak eksik parçayı tamamladı.

Chelsea taraftarları, transferlere harcanan 2 milyar sterlinden fazla parayla kulüp tarihinin en başarılı dönemini gördü. Şimdi beklenen satış sonrası kulübün geleceği merak konusu haline gelmiş durumda.

Roman Abramovich döneminde Chelsea'nin aldığı kupalar

5x İngiltere Premier Lig

5x FA Cup

3x EFL Cup

2x Community Shield

2x UEFA Şampiyonlar Ligi

2x UEFA Avrupa Ligi

1 UEFA Süper Kupa

1 Kulüpler Dünya Kupası

Chelsea Roman Abramovich döneminden önce 13 kupa kazanmıştı.

Rakamlarla Chelsea'nin Abramovich dönemi

2,1 milyar Sterlin - Transferler harcanan para

1,16 milyar Sterlin - Satılan oyunculardan kazanılan para

15 teknik direktör

1.449 - İngiltere Premier Lig puanı