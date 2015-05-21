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Yaşam

Rakamlara göre evlenmek isteyenler için son tarih

Benzer rakamların yan yana dizildiği tarihlerde bazı Avrupa kentlerinde adeta evlilik furyası yaşanıyor

21 Mayıs 2015 10:55

Evlilik tarihlerini unutmamak için benzer rakamların yan yana geldiği tarihlerde evlenmek isteyen çiftlerin sayısı her yıl artıyor.

Bu yıl üç 5 rakamın yan, yana geldiği 5.05.2015, 15.05.2015 ve 25.05.2015 tarihleri evlenmek isteyen çoğu çiftin tercih ettiği günlerin başında geldi. Bu yılın benzer rakamların yan yana geldiği son tarih ise 25 Mayıs Pazartesi günü.

Evlenmek isteyen çiftlerin 25.05.2015 Pazartesi günü yine evlendirme dairelerini doldurup, doldurmayacağı merakla bekleniyor. Benzer rakamların yan yana dizildiği tarihlerde bazı Avrupa kentlerinde adeta evlilik furyası yaşanıyor. 2015 yılın son benzer tarihini kaçırmak istemeyen çiftler nikah dairelerinden randevularını önceden garantiledi. Bazı kentlerde nikah memurların yine mesai yapacağı tahmin ediliyor.

2016 yılında evlenmek isteyen çiftler için benzer üç 6 rakamın yan, yana geldiği tarihler ise 06.06.2016, 16.06.2016 ve 26.06.2016.

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