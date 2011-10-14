-Rakam ve değerlendirmeler gerçeklerle örtüşmüyor ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - İçişleri Bakanlığı, 2011 AB İlerleme Raporu'nda KCK terör örgütü hakkında belirtilen rakamlar ve değerlendirmelerin gerçeklerle örtüşmediğini ve KCK terör örgütü soruşturması kapsamındaki tutuklu sayısının raporda belirtildiği üzere 2 bin değil 605 olduğunu bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin 2011 Türkiye İlerleme Raporu'nda, son dönemlerde Türkiye'de yürütülen ve kamuoyunda ''KCK Operasyonları'' olarak adlandırılan işlemlerde, tutukluluk sayılarıyla ilgili abartılı rakamlara yer verildiğinin görüldüğü ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin yararlı olacağının değerlendirildiği belirtildi. İlerleme Raporu'nda, KCK terör örgütü hakkında belirtilen rakamlar ve değerlendirmelerin gerçeklerle örtüşmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''KCK terör örgütü soruşturması kapsamındaki tutuklu sayısı, İlerleme Raporu'nda belirtildiği üzere 2 bin civarında olmayıp, bugün itibariyle 605'tir. Ayrıca, İlerleme Raporu'nda, tutuklamaların siyasetçi, yerel düzeyde seçilmiş temsilciler ve insan hakları aktivistlerine yönelik olduğu ifade edilmektedir. Yapılan operasyonlarda tutuklanan kişiler, siyasetçi, insan hakları aktivisti veya yerel temsilci oldukları için değil KCK terör örgütü üyeliği nedeniyle aktif yargı makamları tarafından tutuklanmışlardır. KCK terör örgütü, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız üzerinde her türlü baskı, yıldırma ve şiddet uygulamakta ve talimatlarını yerine getirmeyen vatandaşlarımızı da sözde yargılayarak cezalandırmaktadır. Operasyonlar, adı geçen terör örgütünün şehirlerde iş yeri ve araç kundaklama, molotof atma gibi eylemler gerçekleştirerek, insanlarımızın yaşam hakkı ve özgür iradeleri üzerine tehdit ve şiddet uygulama teşebbüs ve eylemlerini ortadan kaldırmak amacıyla ve ilgili mevzuat gereğince yapılmaktadır.''