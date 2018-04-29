Rajoy: Katalonya lideri sözlerine açıklık getirsin, bağımsızlık ilan etti mi etmedi mi?

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'un dün yerel mecliste yaptığı konuşmaya açıklık getirmesi gerektiğini söyledi ve Katalan yönetimini kasıtlı olarak kafa karışıklığı yaratmakla suçladı.

Puigdemont, dün Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu'nda bağımsızlık bildirgesini imzalamış, ancak müzakerelerin önünü açmak istediğini söyleyerek bağımsızlık ilan etmemişti.

1 Ekim'de Katalonya'da düzenlenen ancak Madrid yönetiminin tanımadığı referandumdan bağımsızlığa yüzde 92 oranında destek çıkmış ancak referanduma katılım yüzde 43'te kalmıştı.

İspanya Başbakanı Rajoy, merkezi hükümetin Katalan yönetiminin pozisyonunu netleştirmesinden sonra atılacak adımlara karar vereceğini ifade etti.

Tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade eden Başbakan Rajoy, buna Katalonya'nın özerkliğini ortadan kaldıracak olan Anayasa'nın 155. Maddesinin işletilmesinin de dahil olduğunu vurguladı.