Rajapaksa: Sri Lanka terörden kurtuldu

Sri Lanka Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa, ülkesinin terörizmden kurtulduğunu söyledi.



Parlamentoya hitaben yaptığı zafer konuşmasında Rajapaksa, "25 yıllık iç savaşın ardından ordumuz, ülkemizi Tamil Ealem Kurtuluş Kaplanlarından (LTTE) kurtardı. LTTE terörizminden tamamen kurtulduk ve ülkenin bütününde hakimiyet sağladık" dedi.



Devlet televizyonundan da canlı yayımlanan konuşmasında Rajapaksa, LTTE'nin yenilmesinin ardından, 30 yıl sonra ilk kez ülkenin tamamının seçilmiş hükümetin yönetimi altında birleştiğini belirtti. LTTE, adanın kuzey ve doğusunda bağımsızlık için mücadele ediyor bu bölgenin denetimini elinde tutuyordu.



Rajapaksa, çatışmaların sona ermesinin ardından, ileriye dönük bir de mesaj verdi ve yabancı yatırımcıları bu bölgeye yatırım yapmaya çağırdı.

