Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de "yağma" uyarısı

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de can kayıplarının yaşandığı Bohol şehrinin Valisi Arthur Yap, yağmalama konusunda hükümeti uyardı.

Vali Yap, katıldığı radyo programında yaptığı açıklamada, hükümetten afet bölgesine gıda ve diğer yardımları hızla göndermesini talep etti.

Yap, özellikle gıda ve su gibi temel ihtiyaçlar konusunda dışarıdan gelecek yardımın gecikmesi durumunda, polis ve ordu birliklerinin olabilecek yağmalamaları önlemek için bölgeye konuşlandırılmasını istedi. Vali, acil durum fonu tükendiği için 1,2 milyon kişiye pirinç ve diğer gıda yardımlarının yapılamadığını belirtirken halkın 5 gündür elektrik ve cep telefonu hizmetinden yoksun kaldığını aktardı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hafta sonu Bohol'u ziyaret ederek tayfunun neden olduğu yıkıma tanıklık etti. Vali Yap, hükümetin sosyal yardım departmanının bölgedeki 375 bin aile için 35 bin gıda paketi gönderme sözü verdiğini ancak bölgeye az miktardaki gıda paketlerinin dahi henüz ulaşmadığını söyledi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye şehri ziyaret ettiği için teşekkür eden Vali, "Gıda için para göndermeyecekseniz asker ve polis göndermelisiniz, yoksa burada yağma olacak." dedi.

Ulusal polis teşkilatından yapılan açıklamada, afet bölgelerinde yağmalama gibi bir sorun olmadığı ve muhtemel durumlara müdahale edilebileceği belirtildi.

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 375'e çıktığı ve kayıp 56 kişinin de arandığı kaydedilmişti.

Öte yandan tayfunun vurduğu Bohol şehrinde yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.