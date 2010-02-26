T24 LogoT24 Logo
Politika

Rahşan Hanım'a sanal darbe

Rahşan Ecevit'in fotoğrafı DSP'nin sitesinden çıktı. Daha önce Bülent-Rahşan Ecevit çiftinin 'El ele büyüttük sevgiyi' şiiriyle yer aldığı karede art

26 Şubat 2010 02:00

T24 - Rahşan Ecevit'in fotoğrafı DSP'nin sitesinden çıktı. Daha önce Bülent-Rahşan Ecevit çiftinin  'El ele büyüttük sevgiyi' şiiriyle yer aldığı karede artık sadece Bülent Ecevit var.


Kurucusu olduğu DSP'den istifa edip DSHP'yi kuran Rahşan Ecevit'e 'Masum' darbe. Mayıs 2009'da DSP'nin genel başkanı olan Masum Türker, yeni bir oluşuma imza atan Rahşan Hanım'ın DSP'nin resmi internet sitesinde bulunan fotoğrafını kaldırttı. Bülent-Rahşan Ecevit çiftinin fotoğrafı, DSP'nin resmi internet sitesi 'www.dsp.org.tr'nin ana sayfasında yer alıyordu. İkilinin fotoğrafının altında da, Bülent Ecevit'in eşine hitaben yazdığı 'El ele büyüttük sevgiyi' şiirinin dizeleri bulunuyordu. Türker'in genel başkan olmasından 10 ay sonra yapılan operasyonla, Rahşan Hanım'ın fotoğrafı siteden çıktı. Böylece Bülent Ecevit şiiriyle yalnız kaldı.


Ecevit-Türker yerine

Sayfanın üst tarafında ise Masum Türker ile Bülent Ecevit'in birlikte fotoğrafı yerini korudu. Rahşan Ecevit, DSP kurultayının ardından partiden istifa etmiş, onu bazı milletvekilleri de izlemişti. Ecevit, Türker'i hedef alarak  'Mevcut DSP yönetimi gidip, Ecevit çizgisine sadık bir yönetim gelene kadar DSP'den istifa ediyorum' demişti. DSHP'yi kuran Ecevit, DSP ile parti ambleminde 'güvercin' tartışması yaşadı. Masum Türker ise bugüne kadar Rahşan Hanım ile kamuoyu önünde polemiğe girmekten kaçındı. Hatta geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin Rahşan Ecevit'in açıklamaları ile ilgili bir sorusuna 'Rahşan Ecevit, bizim anamız. İnsan anasına ne söyleyebilir ki' yanıtını vermişti.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24