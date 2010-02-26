Rahşan Hanım'a sanal darbe

T24 - Rahşan Ecevit'in fotoğrafı DSP'nin sitesinden çıktı. Daha önce Bülent-Rahşan Ecevit çiftinin 'El ele büyüttük sevgiyi' şiiriyle yer aldığı karede artık sadece Bülent Ecevit var.





Kurucusu olduğu DSP'den istifa edip DSHP'yi kuran Rahşan Ecevit'e 'Masum' darbe. Mayıs 2009'da DSP'nin genel başkanı olan Masum Türker, yeni bir oluşuma imza atan Rahşan Hanım'ın DSP'nin resmi internet sitesinde bulunan fotoğrafını kaldırttı. Bülent-Rahşan Ecevit çiftinin fotoğrafı, DSP'nin resmi internet sitesi 'www.dsp.org.tr'nin ana sayfasında yer alıyordu. İkilinin fotoğrafının altında da, Bülent Ecevit'in eşine hitaben yazdığı 'El ele büyüttük sevgiyi' şiirinin dizeleri bulunuyordu. Türker'in genel başkan olmasından 10 ay sonra yapılan operasyonla, Rahşan Hanım'ın fotoğrafı siteden çıktı. Böylece Bülent Ecevit şiiriyle yalnız kaldı.





Ecevit-Türker yerine



Sayfanın üst tarafında ise Masum Türker ile Bülent Ecevit'in birlikte fotoğrafı yerini korudu. Rahşan Ecevit, DSP kurultayının ardından partiden istifa etmiş, onu bazı milletvekilleri de izlemişti. Ecevit, Türker'i hedef alarak 'Mevcut DSP yönetimi gidip, Ecevit çizgisine sadık bir yönetim gelene kadar DSP'den istifa ediyorum' demişti. DSHP'yi kuran Ecevit, DSP ile parti ambleminde 'güvercin' tartışması yaşadı. Masum Türker ise bugüne kadar Rahşan Hanım ile kamuoyu önünde polemiğe girmekten kaçındı. Hatta geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin Rahşan Ecevit'in açıklamaları ile ilgili bir sorusuna 'Rahşan Ecevit, bizim anamız. İnsan anasına ne söyleyebilir ki' yanıtını vermişti.





