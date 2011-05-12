-RAHŞAN ECEVİT'TEN ENGELLİ ASKERE TESKERE ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Ankara İl Jandarma Komutanlığında 47 engelli temsili olarak bir günlüğüne askerlik yaptı. Komutanlığa erken saatlerde aileleriyle birlikte gelen bedensel ve zihinsel engellilere askeri üniforma giydirilerek bir süre eğitim verildi. Yağmur nedeniyle komutanlığın yemekhanesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Engelliler daha sonra, ellerini silahların üzerine koyarak "Askerlik yemini" etti. Törende konuşan, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Çolak, askerliğin Türk ulusu için bir onur olduğunu, engelli vatandaşlar ve ailelerinin de bunun haklı gururunu yaşadığını söyledi. Engellilerin bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan Jandarmanın saflarında "Mehmetçik" mertebesine ulaştığını belirten Çolak, askerliğin her Türk gencinin yapması gereken bir görev olduğunu kaydetti. Çolak, engellileri de aralarında görmekten onur duyduklarını söyledi. Konuşmanın ardından, Murat Çolak ve törene katılan eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, askerlere teskerelerini verdi. Askerler teskere alırken aileleri, "En büyük asker bizim asker" diye seslendi. "Herkül" isimli jandarma köpeğinin gösteri yaptığı törenin ardından, jandarmanın kullandığı teçhizatların tanıtıldığı sergi açıldı. -"ASKERİMİZ İNCE DÜŞÜNCELİ"- Rahşan Ecevit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, korumasının oğlunun engelli olduğunu, onun yemin törenine katılmak için İl Jandarma Komutanlığı'na geldiğini söyledi. Engellilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ecevit, "Askerimizin ne kadar ince düşünceli olduğunu burada görmüş oluyoruz. Çok ince düşünülmüş bir olay. Çok mutluyum burayı görmekten" dedi. Harbiye Marşını dinlediğinde çok heyecanlandığını ifade eden Ecevit, teskere alan engelli askerlere "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.