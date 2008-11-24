Rahşan Ecevit'ten DSP'ye boykot!

DSP'nin 23. kuruluş yıldönümü töreni, partinin kurucu genel başkanı Rahşan Ecevit ile mevcut yönetim arasında gerilime sahne oldu. DSP lideri Zeki Sezer'le yaşadığı polemiğin ardından parti yönetimiyle ipleri koparan Rahşan Ecevit, kuruluş yıldönümü törenlerine katılmadı.





Rahşan Hanım, eşi Bülent Ecevit'in ölüm yıldönümü sebebiyle düzenlenen töreni de boykot etmişti. Rahşan Ecevit'e yakın isimlerden İzmir milletvekili Recai Birgün, Rahşan Hanım'ın törene davet edilmediğini savunarak, "Davet edilse kesin haberim olurdu." dedi. Tören organizasyonuna da tepki gösteren Birgün, "Oturacak yer bulamayınca biraz ayakta bekleyip ayrıldım. Böyle bir organizasyon yapılmasına da kızdım. Sadece milletvekillerine değil, yöneticilere bile yer ayrılmamış." diye konuştu. DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Macit ise Rahşan Ecevit'in törene davet edildiğini açıkladı.



DSP'nin 23. kuruluş yıldönümü dün Ankara Büyük Anadolu Oteli'nde düzenlenen törenle kutlandı. Çok sayıda partilinin hazır bulunduğu tören salonuna, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer "Başbakan Sezer" sloganları eşliğinde girdi. Sezer konuşmasına "Ecevit nur içinde yatsın, ona şükran borçluyuz." sözleriyle başladı. Sezer, sözlerini daha sonra "Ecevitler'e şükran borçluyuz, hep birlikte." şeklinde düzeltti. Son dönemdeki katılımlar sebebiyle CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı eleştiren Sezer, "Gündemimizde birçok konu var. Bunlardan biri de çarşaf konusu. Bu konularla ilgili çokça konuşuyoruz. Birisi inançlarımız üzerinden siyaset yapıyor, bir de sözüm ona muhalefet var. Al birini vur ötekine!" ifadelerini kullandı. Sezer "Vur vur inlesin Baykal dinlesin" diyen partililere "Biliyorsunuz Baykal dinlemez, onun için biz işimize bakalım." karşılığını verdi. Sezer, sık sık tekrarlanan "Başbakan Sezer" sloganları üzerine de "Bunu bana siz söylettiniz. Öyle çalışmadan köşesinde oturanlar dedikodu çıkarabilirler. Ecevit için de yaptılar. Ama Ecevit başardı, biz de başaracağız. Ben de başbakan olacağım, kim engelleyecek?" ifadelerini kullandı. Salonda açılan "Ecevitler ölmez, DSP bölünmez" pankartı da büyük ilgi çekti.



