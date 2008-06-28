T24 LogoT24 Logo
Politika

Rahşan Ecevit'in adayları Tantan ve Okuyan

DSP lideri Zeki Sezer’le köprüleri atan Rahşan Ecevit’in partinin başına eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile HYP Genel Başkanvekili Yaşar Okuyan’ı düşünd&u

28 Haziran 2008 03:00

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’e karşı olağanüstü kurultay hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.
DSP kurucu genel başkanı olan Rahşan Ecevit ile Sezer’in, 20 Haziran’da Ecevitlerin Or - An’daki evinde tartışmaları, parti içinde hareketlenmelere neden oldu.
DSP kulislerine yansıyan bilgilere göre, Sezer’le köprüleri atan Ecevit, parti içi muhalefet başlatma kararı aldı.

Cevizoğlu Ecevit’le
Kulislerde Bülent Ecevit döneminde Örgüt Kurulu Başkanlığı görevi yapan ve örgüte hâkimiyetiyle bilinen Rahşan Ecevit’in, yerel seçimler öncesi bir olağanüstü kurultay toplamak için çalışma yapacağı konuşuluyor. Ecevit’in parti genel başkanlığı için de ilginç isimler önerdiği ortaya çıktı. Bu isimler arasında eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile HYP Genel Başkan Vekili Yaşar Okuyan’ın adı geçiyor. Yine son genel seçimlerde Ankara’dan bağımsız aday olan Hulki Cevizoğlu’nun da Ecevit’le birlikte çalıştığı ifade ediliyor.
Bu arada parti yönetimi de, Ecevit’i parti tabanına şikâyet etmeye hazırlanıyor. Yönetim, önümüzdeki süreçte pek çok ilde toplantılar düzenleyerek nabız yoklayacak. Bu anlamda ilk olarak bugün Mersin’de DSP’ye yeni katılımlar için düzenlenecek toplantıya Sezer de katılacak. Parti yönetimi de toplantıda tam kadro yer alarak “Sezer’e destek” mesajı verecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24