Rahşan Ecevit'in adayları Tantan ve Okuyan

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’e karşı olağanüstü kurultay hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

DSP kurucu genel başkanı olan Rahşan Ecevit ile Sezer’in, 20 Haziran’da Ecevitlerin Or - An’daki evinde tartışmaları, parti içinde hareketlenmelere neden oldu.

DSP kulislerine yansıyan bilgilere göre, Sezer’le köprüleri atan Ecevit, parti içi muhalefet başlatma kararı aldı.



Cevizoğlu Ecevit’le

Kulislerde Bülent Ecevit döneminde Örgüt Kurulu Başkanlığı görevi yapan ve örgüte hâkimiyetiyle bilinen Rahşan Ecevit’in, yerel seçimler öncesi bir olağanüstü kurultay toplamak için çalışma yapacağı konuşuluyor. Ecevit’in parti genel başkanlığı için de ilginç isimler önerdiği ortaya çıktı. Bu isimler arasında eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile HYP Genel Başkan Vekili Yaşar Okuyan’ın adı geçiyor. Yine son genel seçimlerde Ankara’dan bağımsız aday olan Hulki Cevizoğlu’nun da Ecevit’le birlikte çalıştığı ifade ediliyor.

Bu arada parti yönetimi de, Ecevit’i parti tabanına şikâyet etmeye hazırlanıyor. Yönetim, önümüzdeki süreçte pek çok ilde toplantılar düzenleyerek nabız yoklayacak. Bu anlamda ilk olarak bugün Mersin’de DSP’ye yeni katılımlar için düzenlenecek toplantıya Sezer de katılacak. Parti yönetimi de toplantıda tam kadro yer alarak “Sezer’e destek” mesajı verecek.

