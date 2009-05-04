Rahşan Ecevit: Odadaki herkes eşime saldırdı

Tan, Ecevit'e yanıt verdi

Ahmet Tan: Sezer bağırırken Ecevit titriyordu

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi, DSP’nin kurucu genel başkanı Rahşan Ecevit, DSP Milletvekili Ahmet Tan’ın ortaya attığı 16 Mayıs 2006 günü Ecevitler’in Oran’daki evinde yaşanan tartışmayı ANKA’ya anlattı.Rahşan Ecevit, dönemin DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’in de dahil olduğu o gün evde olan herkesin Ecevit’e “sözle saldırıda” bulunduğunu açıkladı. Ecevit’e sözle saldırıda bulunanların arasında iddiayı ortaya atan ve 16 Mayıs gününde yaşananları açıklayan Ahmet Tan’ın da olduğunu belirten Rahşan Ecevit, o günü şöyle anlattı:“Yazılanların hepsi doğru. Ancak o gün orada kaç kişi varsa ben ve eşim hariç istisnasız hepsi o durumdaydı.Kabalaşmamak, çirkinleşmemek için istisnasız diyorum. Burada bu uygun. Kaç kişi var idiyse orada hepsi sözlü saldırıda bulundu. Bu istisnasız yapıldı ve birileri (Ahmet Tan) çıkmış diyor ki, ‘Ben hariç hepsi böyle yaptı’, öyle değil, herkes, hepsi yaptı. O gün hepsi Ecevit ile münakaşa içindeydi. Ahmet Tan için de söylüyorum. Kimse kendini ayrı tutamaz bundan.”Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'in siyasetçi olduğunu, daha önce de buna benzer şeyler yaşadığını ve bu olaydan etkilenmediğini söyledi. Rahşan Ecevit, "Bülent bey tabi ki üzüldü ama o kadar etkilendiği söylenemez" dedi.