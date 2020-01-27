Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi kabul edildi

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Milli Savunma Komisyonu Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Kanun Teklifi ile cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları, başbakanlar ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanları eşlerinin vefatında, vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi imkanı getiriliyor.

Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, 5 partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

Ecevit, 17 Ocak Cuma akşamı tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde hayatını kaybetmişti.