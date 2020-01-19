Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Rahşan Ecevit, Kocatepe Camii'nde yapılan cenaze töreninden sonra devlet mezarlığında Bülent Ecevit’in yanına defnedildi.

Rahşan Ecevit Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını mütakip kılınacan cenaze namazının ardından devlet mezarlığında toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze töreni öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Onların ifade ettiği insanca yaşamı bugün de arıyoruz, aramaya devam edeceğiz. Birlikte mücadele ettiler, birlikte hapse girdiler, işçilerin yoksulların haklarını birlikte aradılar. Aramaya devam ediyoruz. Onların bıraktığı ilkeler bizim bugün sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir. Bütün milletvekillerine şükran borçluyum, en azından bir acı karşısında toplumun birlikte olması bizim için önemlidir."

Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ecevit'in naaşı defnedilmek üzere Devlet Mezarlığı'na götürüldü.

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Rahşan Ecevit, cuma günü 97 yaşında hayatını kaybetti. Cuma akşamı, tedavi gördüğü GATA'da yaşamını yitiren Rahşan Ecevit’in vasiyeti eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilmekti. Bunun için yasal düzenleme gerekiyordu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bülent Ecevit vefat ettiğinde kendisine özel bir mezar yeri tahsis edilmişti. Fakat o günkü şartlarda devlet mezarlığında defnedilmişti. Biz de bu noktada Sayın Cumhurbaşkanına talebimizi ilettik. Rahşan Ecevit ile Bülent Ecevit'in aynı yerde yatmaları için gerekli yasal prosedürlerin işletilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan destek bekliyoruz" diye konuşmuştu. Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Ardından tüm siyasi parti temsilcileri arasında gerekli yasal düzenleme yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Rahşan Ecevit kimdir?

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral); (d. 1923, Bursa), Türk ressam, yazar ve siyasetçi.

Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur. DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır. Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi.

22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı. 5 Mayıs 2015 tarihinde vücudundaki sıvı kaybı ve akciğer yetmezliği nedeniyle Ankara GATA'da tedavi gördü.