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Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit için yazmıştı: Elele Büyüttük Sevgiyi...

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) hayatını kaybetti.

17 Ocak 2020 22:59

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Rahşan Ecevit'in eşi, CHP'nin 3. Genel Başkanı, eski Başbakan ve Demokratik Sol Parti lideri Bülent Ecevit, şiirleriyle de bilinen bir politikacıydı. İşte Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e yazdığı 'Elele Büyüttük Sevgiyi' şiiri...

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Birlikte öğrendik seninle / avcumuzda yüreği çarpan / kuşa sevgiyi

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elele duyduk kumsalda denizin / milyon yılda yonttuğu / taşa sevgiyi

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tırtılları tanıdık seninle baharda / tırtılken daha sevmeyi öğrendik / sevgiden üreyen kelebeği

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toprağı evimiz gibi sevdik / seninle birlikte sevdik kuru toprakta / ev küren köstebeği

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köstebeğinden toprağına taşına / tırtılından kelebeğine kuşuna / elele sevdik bu dünyayı

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acısıyla sevinciyle sevdik / yazıyla kışıyla sevdik / köy-köy ülke-ülke

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gökler gibi sardı dünyayı / yağmur gibi sızdı dünyaya / dünya kadar oldu sevgimiz

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elele büyütüp elele derdik / elele derip insana verdik / verdikçe çoğalan sevgimizi

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