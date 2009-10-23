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Politika

Rahşan Ecevit, 86 yaşında yeni parti kuruyor

Rahşan Ecevit, DSP'den ayrılanların, Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) adı altında bir araya gelerek, çalışmalara başladığını" bildirdi.

23 Ekim 2009 03:00

Rahşan Ecevit, "Demokratik Sol Parti'den (DSP) ayrılanların, Bülent Ecevit'in düşüncelerini yeniden hayata geçirmek için kurulacak Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) adı altında bir araya gelerek, çalışmalara başladığını" bildirdi.

Ecevit, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Rahşan Ecevit, açıklamasında, DSP'nin son yıllarda kurucusu Bülent Ecevit'in çizgisinden uzaklaşmaya başladığını, onun düşünce, inanç ve ilkelerinin DSP'nin eylemlerine yansımaz olduğunu savunarak, "Eylemleri de giderek seyrekleşmeye başlamış, parti adeta hareketsiz kalmış varlığı ile yokluğu bir olmuştu" değerlendirmesinde bulundu.

Son kurultayda, "DSP'nin felsefesi ile yakından uzaktan ilgisi bulunmayan bir genel başkanın seçildiğini" öne süren Ecevit, "DSP'nin, demokratik solculuğunu tamamen yitirdiğini" iddia etti.

Ecevit, açıklamasında şunları kaydetti:

"İşte bu nedenlerle DSP'den ayrılanlar, Bülent Ecevit'in düşüncelerini ilk fırsatta yeniden hayata geçirmek üzere AKP'yi iktidardan uzaklaştırmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir iktidarın oluşmasına katkıda bulunmak için yeni kurulacak olan Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) adı altında bir araya gelerek çalışmalarına başlamıştır."

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