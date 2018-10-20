Rahmi Turan: Susacaksın; aksi halde ölürsün, kural bu!

Suudi Arabistan dün, İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim’de girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü açıkladı. Sözcü başyazarı ve Tokmak sütunu yazarı Rahmi Turan, Türkiye'nin ciddi bir sı­navda olduğunu, olayın mutlaka çözülüp dünyaya açıklanması gerektiğini belirterek, "Demokrasinin olmadığı Suudi Arabistan'da yaşa­mak istiyorsan susacaksın! Aksi halde ölürsün! Kural bu! Türkiye'de demokratik laik düzeni yok etmek iste­yenlere bu bir ders olmalıdır" dedi.

"Demokrasi yoksa, in­san hakları da yoktur!"

Rahmi Turan, Cemal Kaşıkçı cinayetini değerlendirdiği yazısı şöyle: "İstanbul polisi Belgrad Ormanı'nda ceset arıyor. Bir şey bulacağı şüpheli! İnsanlara vize verilmesi gereken Suudi Arabistan konsolosluk binasında mafya usulü cinayet işleniyor. Dev­lete bak sen! Rejime muhalif Suudi ga­zeteci Cemal Kaşıkçı'nın katlinden sonra kasaptaki koyun gibi doğranıp parçala­ra ayrılması olayı uzun süre tartışılacak! Demokrasinin olmadığı Suudi Arabistan'da yaşa­mak istiyorsan susacaksın! Aksi halde ölürsün! Kural bu! Türkiye'de demokratik laik düzeni yok etmek iste­yenlere bu bir ders olmalıdır. Demokrasi yoksa, in­san hakları da yoktur! Cinayetin baş sorumlusu Suudi Başkonsolosu uçup gitti, bizimkiler seyretti. Ney­miş? Adamın dokunulmazlığı varmış. Oysa hukukçular, Viyana Antlaşması'na göre bu gibi cinai olaylarda dokunulmazlık olmadığını belirtiyor. Türkiye ciddi bir sı­navda… İnsanlık ve vicdan sınavı bu… Olayın mutlaka çözülüp dünyaya açıklanması gerekiyor!"

Rahmi Turan, "Yaşamak isteyen susar!"başlığıyla (20 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz