Rahmi Turan: Susacaksın; aksi halde ölürsün, kural bu!

Suudi Arabistan dün, İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim’de girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü açıkladı. Sözcü başyazarı ve Tokmak sütunu yazarı Rahmi Turan, Türkiye'nin ciddi bir sınavda olduğunu, olayın mutlaka çözülüp dünyaya açıklanması gerektiğini belirterek, "Demokrasinin olmadığı Suudi Arabistan'da yaşamak istiyorsan susacaksın! Aksi halde ölürsün! Kural bu! Türkiye'de demokratik laik düzeni yok etmek isteyenlere bu bir ders olmalıdır" dedi.
"Demokrasi yoksa, insan hakları da yoktur!"
Rahmi Turan, Cemal Kaşıkçı cinayetini değerlendirdiği yazısı şöyle: "İstanbul polisi Belgrad Ormanı'nda ceset arıyor. Bir şey bulacağı şüpheli! İnsanlara vize verilmesi gereken Suudi Arabistan konsolosluk binasında mafya usulü cinayet işleniyor. Devlete bak sen! Rejime muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katlinden sonra kasaptaki koyun gibi doğranıp parçalara ayrılması olayı uzun süre tartışılacak! Demokrasinin olmadığı Suudi Arabistan'da yaşamak istiyorsan susacaksın! Aksi halde ölürsün! Kural bu! Türkiye'de demokratik laik düzeni yok etmek isteyenlere bu bir ders olmalıdır. Demokrasi yoksa, insan hakları da yoktur! Cinayetin baş sorumlusu Suudi Başkonsolosu uçup gitti, bizimkiler seyretti. Neymiş? Adamın dokunulmazlığı varmış. Oysa hukukçular, Viyana Antlaşması'na göre bu gibi cinai olaylarda dokunulmazlık olmadığını belirtiyor. Türkiye ciddi bir sınavda… İnsanlık ve vicdan sınavı bu… Olayın mutlaka çözülüp dünyaya açıklanması gerekiyor!"
Rahmi Turan, "Yaşamak isteyen susar!"başlığıyla (20 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz