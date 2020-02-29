Rahmi Turan: Rusya'nın ipiyle kuyuya inilmeyeceğini bir kez daha acı bir şekilde öğrendik!

Sözcü yazarı Rahmi Turan, 33 askerin şehit olduğu İdlib'deki saldırıyı bugünkü köşesine taşıdı. “Ulusça başımız sağ olsun” diyen Turan, "Rusya'nın ipiyle kuyuya inilmeyeceğini bir kez daha acı bir şekilde öğrendik!" dedi.

Sözlerine, "Aslında yalnız Rusya'nın değil, hiçbir süper gücün ipiyle kuyuya inilmez…" diye devam eden Turan, “Dost' derler 'müttefik' derler, sonra da çıkarlarına dokunulduğu vakit böyle kalleş ve alçak bir şekilde vururlar!" sözleriyle iktidara eleştiride bulundu.

Rusya'nın, "Türk askerlerinin orada olmaması gerekirdi” açıklamasını, "terbiyesiz ve ahlâksız bir ifade" olarak değerlendiren Turan, "Çirkin Rus zihniyeti böyle işte! Rus'tan belki post olur ama asla dost olmaz!" sözlerini kaydetti.

Turan, "Girdiğimiz Suriye bataklığında süper güç Amerika'ya da güvenmeyelim. ABD de sinsi ve kalleş Rusya'dan pek farklı değildir!" uyarısında bulunurken, sözlerine şöyle devam etti:

"Güveneceksek sadece kendimize güvenelim! Bize, bizden başka dost yoktur!"

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