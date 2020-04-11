Rahmi Turan: Gelişen bilim, insan ömrünü uzatınca Allah virüsleri dünyaya salıp insan nüfusunun azalmasını istemiş!

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Virüsleri yaratmış. Allah neden virüsleri yaratmış? Yani hiçbir işe yaramıyorlar, kendi başlarına canlı değiller, sırf insanları öldürüyorlar. Neden yaratmış? Çünkü insanların belli bir sayı üzerinde çoğalmaması gerekir!" diyen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a eleştirilerde bulundu.

"Bu nasıl görüş böyle? İnsan dinlerken 'Vay canına!' diyor, dehşete düşüyor. O zaman Koronavirüs'le mücadele etmeye ne gerek var? Bakteri ve virüsler bırakalım da rahat rahat dolaşıp vazifelerini yapsınlar, öyle değil mi? Prof. Mehmet Ceyhan bunu demek istiyor herhalde… Gelişen bilim, insan ömrünü uzatınca Allah virüsleri dünyaya salıp insan nüfusunun azalmasını istemiş! Allah'ın işine karışmak olur mu ya? Demek ki Sağlık Bakanı boşuna uğraşıyor, Bilim Kurulu boş yere kuruldu!" diyen Turan, sözlerinin devamında ikincisi kurulan bilim kurulu üyeleri arasında Diyanet'ten ve AKP'den isimler olmasına da tepki gösterdi.

Prof. Dr. Ceyhan'ın tepki çeken sözleri şöyleydi:

“Gıda kaynakları aritmetik, insan nüfusu geometrik artar. Eğer bu artış böyle devam ederse insanlar yiyecek ekmek bulamaz. Allah nasıl bir mekanizmayla ayarlamış bunu? İnsanlar belli bir ortalama yaştan daha uzun yaşayamaz. Bu neyle sağlanır? Bakteri yaratmış Allah… Siz buna karşı ilaçlar, antibiyotikler buluyorsunuz, öldürüyorsunuz. Bu sefer bakteriler bu dengeyi koruyabilmek için direnç geliştiriyor. Virüsleri yaratmış. Allah neden virüsleri yaratmış? Yani hiçbir işe yaramıyorlar, kendi başlarına canlı değiller, sırf insanları öldürüyorlar. Neden yaratmış? Çünkü insanların belli bir sayı üzerinde çoğalmaması gerekir! Yoksa kimse yaşayamaz! Siz ne yapıyorsunuz? Çiçek hastalığı çıkıyor, ona bir aşı yapıyorsunuz. Sonra bu sefer ne oluyor? Bir başka virüs çıkıyor ortaya…”

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