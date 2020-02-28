Rahmi Turan: Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler arasında en fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında gazeteci Can Ataklı'ya açılan 'Cumhurbaşkanlığına hakaret' davasını eleştirdi. "Türkiye'de “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan davalar rekor düzeyde… Dünyada başka örneği yok!" diyen Turan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin hazırladığı raporda söz konusu konuyla ilgili yapılan eleştirileri aktardı.

"Dünyada gazeteci ve yazarlarını hapseden ülkelerin başında geliyoruz. Bizden kötü durumda Çin ve birkaç ülke daha var. Basın özgürlüğü demek, vatandaşın haber alma hakkının kısıtlanmaması ve halkın özgürlüğü demektir. Basını hür olmayan bir millet, hür olamaz" diye yazan Turan, devamında şunları kaydetti:

Halen cezaevlerinde 100 dolayında gazeteci var. Tahliye edilenlerin yerini yeni tutuklular alınca ortalama rakam fazla değişmiyor.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin raporunda Türkiye hakkında şu ifadeler yer alıyor:

“Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler arasında en fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de… Keyfi tutuklamalar, tutukluluk sürelerinin uzunluğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhine verdiği ‘İfade ve düşünce özgürlüğü ihlali' kararları, ülkenin durumunu ortaya koyuyor. Türkiye'de yasalar, gazetecileri susturmak için kullanılmamalıdır!”

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