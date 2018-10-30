Rahmi Turan: Andımız'a iktidar partisi ile HDP karşı çıkıyor

Sözcü başyazarı Rahmi Turan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın 'AKP ile HDP'nin nasıl ortaklık yaptığı ‘Andımız' konusunda meydana çıktı' açıklamasını köşesine taşıyarak, "Andımız'a iktidar partisi ile HDP karşı çıkıyor" dedi.

Rahmi Turan, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı sonrası hükümetten gelen eleştirileri hatırlatarak, 'Öğrenci Andı'na iktidar partisi ile HDP'nin karşı çıktığını iddia etti. Rahmi Turan'ın yazısında öne çıkan ilgili kısım şöyle:

"Özdağ'a göre, iktidar partisi yerel seçim­lere girerken kaybettiği Kürt vatandaşların oylarını geri alma çabası içinde… Rejimin fiili Başkan Yardımcısı ‘Damat' ve ülkede bir ‘Hanedan yapısı' oluşturuluyor.

Andımız'a iktidar partisi ile HDP karşı çıkıyor. Fakat… Gerçek olan şu ki 'Biz her zaman Türk'tük ve hep Türk kalaca­ğız. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Rahmi Turan'ın "Ortaya çıkan gerçek!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz