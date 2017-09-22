Rahmi M. Koç Müzesi, bu yıl 100 bininci ziyaretçisini ağırladı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası\'nda bulunan tarihi Taksiyarhis Kilisesi\'nin restore edilmesiyle Türkiye\'nin ortak kültür mirasına kazandırılan Rahmi M. Koç Müzesi\'ni ziyaret eden ziyaretçi sayısı, bu yıl 100 bini buldu. Müzenin 100 bininci ziyaretçileri Esin - Şükrü Toker çifti oldu.

Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından açılan müzede, Rahmi M. Koç\'un şahsi koleksiyonunda yer alan otomotiv ve kara taşıtları modelleri, dünyanın dört bir yanından toplanmış denizcilik tarihine ait objeler, Sanayi Devrimi sonrasına ait makine ve modeller ile 19 ve 20\'nci yüzyıl bilim tarihine ait seçkin eserler sergilenirken, müzenin 100 bininci ziyaretçisi Esin Toker ve eşi Şükrü Toker oldu.

Dün müzeyi gezen Toker Çifti\'ne müze yetkilileri tarafından sürpriz karşılama töreni yapıldı. Müze yöneticisi Zehra Jale Güven tarafından Esin Toker\'e; Rahmi M. Koç Müzesi\'nin 2017 yılındaki 100 bininci ziyaretçisi olan Koç Holding Onursal Başkanı ve Koç Müzesi Kurucusu Rahmi Koç\'un eseri olan \'Nazenin IV ile Devri Alem\' adlı seyahatnamesi hediye edildi.

Yakında çok sevdikleri Ayvalık\'tan ev satın almak ve bu şirin ilçeyi tanımak için ilçede bulunan ve bu kapsamda da Rahmi M. Koç Müzesi\'ni ziyaret etmek isterken, farkında olmadan 100 bininci ziyaretçi unvanını alan Esin Toker ile eşi Şükrü Toker ise büyük şaşkınlık yaşadı. Müzenin bu yılki en özel ziyaretçileri olmanın kendileri için de büyük bir sürpriz olduğunu belirten Esin Toker, ikamet ettikleri İstanbul\'da da Rahmi Koç Vakfı\'na ait müzeleri ziyaret ettiklerini ve çok güzel anlar geçirdiklerini belirterek, Ayvalık\'taki tarihi ambiyans ile bezeli müzenin de kendilerini bambaşka bir dünyaya götürdüğünü söyledi.

Öte yandan, Rahmi M. Koç Müzesi\'ni açıldığından bu yana geçen 4 yıllık sürede toplam 400 bin kişi ziyaret ettiği bildirildi.



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