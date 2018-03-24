Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Odası adaylığını açıkladı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Ticaret Odası\'nın (BTO) Nisan ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde işadamı Rahmi Kula adaylığını açıkladı. Kula, BTO seçimlerinde adaylığını açıklayan ilk isim oldu.

Balıkesir Altın Otel’de, adaylığını açıklayan Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret hayatının ortak sesi olmak istediklerini söyledi. Tüm üyelerin merak ettiği Ticaret odası arazisini satmayacaklarını ve oda üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik değerlendireceklerini belirten Kula, \"Birleştiren, kucaklayan, şeffaf ve sorgulanabilen bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Amacımız ortak ses olmaktır. Ben ve ekip arkadaşlarım Balıkesir’i birleştiren, kucaklayan, şeffaf ve sorgulanabilen bir yönetim anlayışı ile yola çıktık. Ağustos 2017’den bu yana Balıkesir Ticaret Odası seçimleri için Balıkesir il ve ilçe sınırlarındaki en ücra köşelere hizmet götürülebilmesi ve her ölçekteki ticari işletmenin sorunlarına kulak vermek için hep birlikte yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Bu güçlü ekibin bir ferdi olarak bu yeni dönemde 2 Nisan 2018’de yapılacak olan Balıkesir Ticaret Odası seçimlerinde ekibimle adaylığımızı açıklamaktan büyük onur duyuyorum” dedi.

‘DESTEKLERDEN DAHA ÇOK YARARLANACAĞIZ’

Seçilmesi halinde yapmak istediği çalışmaları da anlatan Kula, Paşaalanı Mahallesi’nde bulunan oda arazisinin satılmayacağını söyledi. KOSGEB, TKDK ve GMKA gibi kuruluşların hibe ve desteklerinden en iyi şekilde yararlanılması için oda üyelerine eğitimler ve destekler vereceklerini ifade eden Kula, şöyle konuştu:

“Bu programların üyelere duyurulması için yapılan toplantılar il merkezinde olduğu gibi, ilçelerde de yapılacaktır. Yurt içi ve yurt dışında katılım sağlanan fuarlara odayı temsilen iki meclis üyesi görevlendirecektir. Bunların dışında katılım talebi olan üye ve meclis üyeleri, kendi finansman kaynakları ile katılım sağlayacaktır. Ticaret odası kaynaklarının daha etkin kullanılması sağlanacaktır.”

Balıkesir Genç İşadamları Derneği (BAGİAD) başkanlığı görevini üç dönemdir yürüten Rahmi Kula, iş hayatında 10 yılı aşkın süredir satın alma, satış, yönetim organizasyon gibi birçok alanda görev yapıyor. Kula, aynı zamanda Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.Ş., Kula Un Gıda Ticaret A.Ş. ve 4AS şirketlerinde yönetim kurulu üyesi.

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