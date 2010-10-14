Rahmi Koç karikatürle şaşırttı

T24-















Bir kağıt ve kalem rica ederek Simirnov’un karikatürünü çizmeye başlayan Koç karikatüriste benzerliğiyle hayran bırakan bir çizim yaptı ve açılışa katılan otuz ülkenin karikatür sanatçılarından tam puan aldı.Karşılıklı karikatür atışmasının ardından Rus İgor Simirnov, ‘Bu benim için çok değerli’ dediği Rahmi Koç, tarafından çizilen karikatürü ile poz verdi. Geceye katılan bütün yabancı karikatüristlerde ünlü iş adamının karikatürünü çizmek için birbirleriyle yarıştı.Gecede ayrıca, Koç Holding’in 58 ülkeden 852 karikatüristin katıldığı ‘30. Uluslar arası Nasrettin Hoca Karikatür Yarışmasn’nın ana sponsorluğunu üstlenmesi nedeniyle Karikatürcüler Derneği tarafından Rahmi Koç’a teşekkür plaketi verildi.