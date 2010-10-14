T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rahmi Koç karikatürle şaşırttı

Rahmi Koç, karikatürünü yapan Rus sanatçı Simirnov’un çizimine bakıp "Ne yani,bu ben miyim?" diye sordu ve kimselerin bilmediği bir yeteneğini sergiledi.

14 Ekim 2010 03:00

T24- ‘Turhan Selçuk Sergisi’nin açılışına katılan Rahmi Koç, karikatürünü yapan Rus sanatçı İgor Simirnov’un çizimine bakıp "Ne yani şimdi,bu ben miyim?" diye sordu ve kimselerin bilmediği bir yeteneğini sergiledi.



Bir kağıt ve kalem rica ederek Simirnov’un karikatürünü çizmeye başlayan Koç karikatüriste benzerliğiyle hayran bırakan bir çizim yaptı ve açılışa katılan otuz ülkenin karikatür sanatçılarından tam puan aldı.


Karşılıklı karikatür atışmasının ardından Rus İgor Simirnov, ‘Bu benim için çok değerli’ dediği Rahmi Koç, tarafından çizilen karikatürü ile poz verdi. Geceye katılan bütün yabancı karikatüristler
de ünlü iş adamının karikatürünü çizmek için birbirleriyle yarıştı.


Gecede ayrıca, Koç Holding’in 58 ülkeden 852 karikatüristin katıldığı ‘30. Uluslar arası Nasrettin Hoca Karikatür Yarışmasn’nın ana sponsorluğunu üstlenmesi nedeniyle Karikatürcüler Derneği tarafından Rahmi Koç’a teşekkür plaketi verildi.









ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24