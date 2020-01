Rahmi Koç, helikopter ile geldiği İznik'de çini atölyesini gezdi

Mehmet BULDU/İZNİK(Bursa), (DHA)-KOÇ Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, helikopterle geldiği Bursa\'nın İznik ilçesinde, Adil Can Güven\'e ait seramik atölyesini gezdi. Yaklaşık bir saat burada kalan ve seramikler hakkında bilgi alan Koç, daha sonra helikopterle İznik\'ten ayrıldı.

İznik\'te eşi ve iki oğlu ile 35 yıldır seramik atölyesi işleten Adil Can Güven, bugün, atölyeyi gezmek için helikopterle İznik\'e gelen Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç\'u ağırladı. Atölyede, Adil Can Güven, eşi Nursan ve çocukları Rauf ve Cem Güven tarafından karşılanan Rahmi Koç, toprağın şekillendirmesinden desenlerin çizilmesine ve fırınlanmasına kadar tüm işlemlerin kendileri tarafından yapılan Selçuklu dönemi, Beylik devri, Bizans döneminde İznik\'te yapılan seramikleri inceledi, yapımları hakkında bilgi aldı. Rahmi M. Koç\'un bu geziden çok keyif aldığını söyleyen Adil Can Güven, şöyle dedi:

\"Rahmi beyin bir ahbabı, bizden aldığı çinileri kendisine hediye etti. Onun da çok hoşuna gitti. O günden sonra Rahmi bey, atölyemiz hakkında bizimle iletişim kurdu, bilgi aldı. Ziyaretimize geleceğini söyledi. Bugün de ziyaretini gerçekleştirdi. Atölyemiz çok hoşuna gitti. \'İznik\'te böyle bir yerin olması beni rahatlattı\' dedi. Onun ziyaretinden biz de çok mutlu olduk.\"

Adil Can Güven, atölyesinde bir saat kalan Rahmi M. Koç\'un daha sona yine helikopterle İznik\'ten ayrıldığını ekledi.

