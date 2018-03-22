Rahmi Koç: Geleceğe hep birlikte öncülük etmeye çalışacağız

İstanbul, 22 Mart (DHA) - Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, 2017 yılını oldukça başarılı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, \"Ülkemizin ve çalışanlarımızın yüksek potansiyeline olan inancımızla Topluluğumuzu yeni kuşaklara taşımak için; aynı kararlılık, inanç ve sorumlulukla, geleceğe hep birlikte öncülük etmeye çalışacağız\" dedi.

Koç Holding’in 54. Olağan Genel Kurulu, Koç Ailesi, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla 22 Mart Perşembe günü Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleşti. Genel Kurul toplantısında katılımcılar ile 2017 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.

Koç Topluluğu olarak çalkantıların azaldığı ancak birçok yeni değişkenin devreye girdiği 2017 yılını oldukça başarılı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Rahmi M. Koç, gerek iç piyasada gerekse geleneksel ihraç pazarı olan Avrupa’daki canlanmaların, üretim, ciro ve kârlılık artışını desteklediğini belirterek şu bilgileri verdi:

\"Sadece iç piyasaya bağlı kalmayıp, ihracat ve uluslararası faaliyetlerimizden kaynaklanan gelirlerimizi de yükseltme çabalarımız sürdürüldü.

\"Son beş yılda gerçekleştirdiğimiz 34 milyar lirayı aşan kombine yatırımlarımızın sonucunda; bir yandan üretim ve hizmetlerimizi artırırken, diğer yandan kalitemizi ve teknolojilerimizi en rekabetçi seviyelere ulaştırmaya çalıştık.

\"Sizlere sunduğumuz başarılı ekonomik sonuçlar bu çabalar sayesinde gerçekleşti.

\"Geleneksel ilkelerimizle ve tutumumuzla bir yandan mevcut faaliyetlerimizde iş hacmimizi, verimliliğimizi, teknoloji ve kalite standartlarımızı artırırken diğer yandan büyümemizi sürdürme amacıyla yeni fırsatları da titizlikle değerlendiriyoruz.

\"Ülkemizin ve çalışanlarımızın yüksek potansiyeline olan inancımızla Topluluğumuzu yeni kuşaklara taşımak için; aynı kararlılık, inanç ve sorumlulukla, geleceğe hep birlikte öncülük etmeye çalışacağız.\"

\"Yeni dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamı da hazırlaması gerekiyor\"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da, dünyanın geleceğimizi şekillendirecek birçok politik, ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmeye sahne olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

\"Bir yandan küresel olumlu ekonomik gelişmelerle büyüme hızlanıyor, diğer yandan ise gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyada artan eşitsizlikler hem ülkeler içerisinde hem de ülkeler arası kutuplaşmayı pekiştiriyor.

\"Eşitsizlikler deyince gelir eşitsizliğinin yanı sıra; toplumun tüm kesimlerinin kaliteli eğitime, teknolojiye ve sağlık hizmetlerine uygun koşullarda erişimini de anlamamız gerekiyor.

\"Üstelik yeni dijital çağda istihdam ve iş gücü yapısının önemli bir değişim göstereceğini dikkate alırsak; önümüzdeki dönemde de bu gelişmelerin devam etmesi kuvvetle muhtemeldir.

\"Bu sebeplerden dolayı, daha yenilikçi, kapsayıcı ve iş birliği odaklı bir büyüme modeline olan ihtiyaç giderek artıyor.

\"Böyle bir küresel tablo içinde, ülkemizin yüksek katma değer yaratan bir üretim yapısına geçmesinin de ötesinde; yeni dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamı da hazırlaması gerekiyor.

\"Bu çerçevede bilim, teknoloji ve inovasyonu besleyecek iklimin yaratılması önem arz ediyor.

\"Bunun için de en önemli üç faktör; kaliteli eğitim, bilime aktarılan kaynaklar ve özgür düşünce ortamıdır.\"

\"Bugün olduğumuz yere ortak değerlerimizin ve dayanışmamızın gücüyle geldik.\"

Koç Topluluğu bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarının çağın getirdiği yeni değerlerin ülkemizde benimsenmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Ömer M. Koç, \"Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermenin ötesinde; ülkemize ve insanımıza bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında hizmet etmenin giderek daha da önem kazandığına ve sorumluluğumuzun arttığına inanıyorum\" dedi.

\"Dijital dönüşüm stratejik önceliklerimiz arasında önemli bir yer alıyor\"

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında Topluluk olarak uzun vadeli değer yaratma hedefi ve küresel vizyonları çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti ve ekledi:

\"Küresel varlığımızı genişletmek, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor.

\"Dijital dönüşüm stratejik önceliklerimiz arasında önemli bir yer alıyor.

\"En önemli sermayemiz olan çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Koç Topluluğu’nda dijital çağa uygun bir kültürel dönüşümü gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

\"Özellikle Endüstri 4.0 uygulamalarının yanı sıra, veri analitiği, yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi teknolojileri en etkin şekilde kullanmayı hedefliyoruz.\"

Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Koç Holding 54. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Rahmi M. Koç Şeref Başkanı

Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Y. Koç Başkan Vekili

Semahat S. Arsel Üye

Caroline N. Koç Üye

İpek Kıraç Üye

Temel K. Atay Üye

Dr. Bülent Bulgurlu Üye

Levent Çakıroğlu Üye

Prof. Dr. John H. McArthur Üye

Prof. Dr. Heinrich V. Pierer Üye

Dr. Kwok King Victor Fung Üye

Kutsan Çelebican Bağımsız Üye

Mustafa Kemal Olgaç Bağımsız Üye

Jacques Albert Nasser Bağımsız Üye

Anne Lauvergeon Bağımsız Üye

Ömer Dinçkök Bağımsız Üye

Emily K. Rafferty Bağımsız Üye