Rahmi Koç Bilim Madalyası Aydoğan Özcan'a

Geliştirdiği 'kan tahlili yapan cep telefonu' sayesinde, 2012 yılında dünyanın en parlak 10 bilim insanı arasında gösterilen Prof. Dr. Aydoğan Özcan, Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'na layık görüldü. Bu yıl ilk defa verilen ödül, Türkiye'nin yetiştirdiği, yurt içinde ve dışında bilime katkıda bulunan öncü bilim insanları için verilecek.

DHA'nın haberine göre, bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Türk bilim insanlarını ödüllendirmeyi amaçlayan Koç Üniversitesi, “Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası” programını başlattı. Bu sene ilk kez verilen bu ödül “Fen, Mühendislik ve Tıp” alanında dünya çapında ses getiren çalışmaları ile Prof. Dr. Aydoğan Özcan'ın oldu.

Özcan: Ödüle layık görülen biri olmak benim için çok kıymetli

Törende konuşan, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Şeref Başkanımız Rahmi M. Koç'un kıymetli katkılarını ve desteğini bu yıldan itibaren Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ile pekiştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yıl ilk defa verdiğimiz Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nı, büyük bir gururla, fen mühendislik ve tıp alanlarında yaptığı çalışmalarla müreffeh ve aydınlık bir dünyada, sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz adına önemli katkıları olan genç bir bilim insanımıza takdim ediyoruz” dedi. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da, Türkiye'yi tüm dünyada başarıyla temsil eden, genç yaşlarında alanlarındaki gelişmelere yön veren, birer lokomotif vazifesi üstlenmiş bilim insanlarımızı bu özverili çalışmaları nedeniyle kutlamak ve onları teşvik edebilmek amacıyla bu ödül programını oluşturduklarını söyledi. Ödülün sahibi Prof. Dr. Aydoğan Özcan ise, “Bu ödülün Sayın Rahmi Koç'un adını taşıması ve ödüle layık görülen ilk kişi olmak benim için çok değerli olduğu gibi bana büyük bir sorumluluk da hissettiriyor” diye konuştu.

Dünyanın en parlak 10 biliminsanı arasında gösteriliyor

Bilime ve insanlığa hizmet edecek yetkin mezunlar yetiştirmek hedefiyle kurulan Koç Üniversitesi, başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası programını başlattı. Bu yıl ilk kez verilen ödülün sahibi, Koç Ailesi üyeleri, bilim ve akademi çevreleri, iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı törende açıklandı. Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan, bu yılki ödüle, fen, mühendislik ve tıp alanında dünya çapında ses getiren çalışmaları ile Prof. Dr. Aydoğan Özcan'ın lâyık görüldüğünü açıkladı.

Başarılı çalışmaları nedeniyle 2012 yılında Popular Science dergisi tarafından dünyanın en parlak 10 bilim insanı arasında gösterilen ve Kaliforniya Üniversitesi (Los Angeles) ve Howard Hughes Sağlık Enstitüsü'nde profesör olarak görev yapan Prof. Dr. Aydoğan Özcan, ödülünü, Koç Holding ve Koç Üniversitesi Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un elinden aldı.

"İyi eğitilmiş insan gücü yoksa"

Törende konuşan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Üniversitesi'nin temellerinin, 1993 yılında merhum Vehbi Koç tarafından, “Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa netice almak zordur…” ilkesiyle atıldığını hatırlattı. Konuşmasında, Koç Üniversitesi'nin kuruluşu ve 23 yıllık yolculuğuna dikkat çeken Ömer M. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amacımız, ülkemizde uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen liderlik vasıflarına sahip yetkin mezunlar verecek; özgür düşünceyle bilimin sınırlarını zorlayarak, Türkiye ve insanlığa hizmet edecek örnek bir üniversite kurmaktı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister…' sözünü düstur olarak kabul edip yıllar içinde bilimsel ve akademik çalışmalarıyla hür düşüncenin beşiği hâline geldi.

Hedeflerimizden sapmadan, görevlerimizi aksatmadan 23 yıldır ülkemizin ve dünyanın en iyi eğitim kurumları arasındaki yerimizi her geçen yıl daha da sağlamlaştırıyoruz. Bugün 7 fakülte, 16 araştırma merkezi, 4 araştırma ve eğitim forumu, 112 laboratuvar ve Koç Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Türkiye'nin en önemli eğitim ve araştırma kurumlarından biri hâline geldik. Üniversitemizin sahip olduğu birikim, günümüz bilim dünyasına önemli katkılarda bulunuyor. Günümüzde ülkelerin sınırları olsa da; bilgi sınır tanımıyor. Sınırların kalktığı dijital çağda, dünyanın herhangi bir yerindeki bilimsel çalışmayla elde edilen bilgi ve teknolojik gelişme, tüm dünyaya ışık tutuyor. Bizlere düşen de, insanlık için bu denli önemli bilgiyi üreten, bunun için yılmadan çalışan tüm bilim insanlarına, bilime gönül verenlere gerekli zemini oluşturup, icap eden desteği vermektir.

Koç Üniversitesi olarak Şeref Başkanımız Rahmi M. Koç'un kıymetli katkılarının ve desteğinin bu yıldan itibaren ‘Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası' ile pekiştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yıldan itibaren çalışmalarıyla dünyaya ve insanlığa değer katan genç bilim insanlarını teşvik etmek amacıyla ‘Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası” verilecektir. Sayın Rahmi M. Koç'un üniversitemize verdiği güçlü desteği, genç bilim insanlarının çalışmalarıyla birlikte geleceğe taşıyacağına inandığımız bu ödül, Koç Üniversitesi var olduğu sürece devam edecek.

Ve bu yıl ilk kez verdiğimiz Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası'nı, büyük bir gururla, fen, mühendislik ve tıp alanlarında yaptığı çalışmalarla müreffeh ve aydınlık bir dünyada sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için önemli katkıları olan genç bir bilim insanımıza takdim ediyoruz. Tüm dünyada önemli yankılar uyandıran çalışmaları için kendisini tebrik eder, bundan sonra da büyük başarılar elde edeceğine olan inancımı ifade etmek isterim.”

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da törende yaptığı konuşmada, ödülün hesaplamalı görüntüleme, mikroskopi ve fotonik alanlarında üst düzey temel bilimsel çalışmalarının yanı sıra teletıp, mobil algılama ve teşhis uygulamaları konusunda yenilikçi teknolojiler geliştiren Prof. Dr. Özcan'a verildiğini açıkladı. Prof. Dr. İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiyemizi tüm dünyada başarıyla temsil eden, genç yaşlarında alanlarındaki gelişmelere yön veren, birer lokomotif vazifesi üstlenmiş bilim insanlarımızı hem bu özverili çalışmaları için kutlamak hem de onları teşvik edebilmek amacıyla bu ödül programını oluşturduk.

Üniversitemizin bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip kişilerden biri olan Sayın Rahmi M. Koç'un bilime verdiği önemin de bir göstergesi olarak ödülümüzün adının Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası olmasında karar kıldık. Bu yıldan başlayarak bir yıl Fen, Mühendislik ve Tıp Bilimleri ve sonraki yıl da İdari, Sosyal, İnsani Bilimler ve Hukuk alanlarında Türkiye'nin yetiştirdiği, yurtiçinde veya yurtdışında evrensel bilgi birikimine üst düzeyde katkıda bulunan ve henüz 50 yaşını tamamlamamış bir bilim insanına bu madalyayı takdim edeceğiz. Amacımız ve ümidimiz, Madalya ve Sertifikaya ek olarak 50.000 dolarlık desteği içerecek olan bu ödüllendirmenin, ülkemizde bilimin gelişmesini teşvik etmesi ve nice bilim insanımızı onurlandırmasıdır..

"Türkiye'den aldığım ilk önemli ödül"

Ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Prof. Dr. Aydoğan Özcan, şunları söyledi: “Koç Ailesine büyük teşekkürlerimi sunuyorum; Türkiye'nin hayırseverlik haritasının en merkezinde Koç Ailesi yer alır ve Koç Üniversitesi de bunun önemli bir ayağıdır; Koç Ailesi'nin bilime, eğitime verdiği önemin büyük bir göstergesidir. Bu ödül benim için iki nedenden önemli. Birincisi Türkiye'de aldığım ilk önemli ödül, ikincisi de bu ödülün Sayın Rahmi Koç'un adını taşıması ve ödüle layık görülen ilk kişi olmak. Bu benim için çok değerli olduğu gibi bana büyük bir sorumluluk da hissettiriyor.”

Törende, Prof. Dr. Aydoğan Özcan ve çalışmaları hakkında kısa bir film de gösterildi. Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'na aday olacak bilim insanları, Koç Üniversitesi tarafından çeşitli bilim dallarında uzman isimlerden oluşan beş kişilik Seçici Kurul üyeleri tarafından belirlendi. Bu yılki Seçici Kurul'da, dünyanın en önemli kurumlarından Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil (Harvard Üniversitesi), Prof. Dr. İlhan Fuat Akyıldız (Georgia Teknoloji Enstitüsü), Prof. Dr. Ali Erdemir (Argonne Ulusal Laboratuvarı), Prof. Dr. Ataç İmamoğlu (ETH Zurich) görev yaptı. Başkanlığını Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın yaptığı Seçici Kurul, değerlendirmeler sonrasında aday sayısını üçe indirdi ve belirlenen adaylar ve çalışmaları Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ne bildirildi. Mütevelli Heyeti bu değerlendirmeler ışığında seçimi gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Aydoğan Özcan Hakkında:

Kaliforniya Üniversitesi (Los Angeles) ve Howard Hughes Sağlık Enstitüsü'nde profesör olarak görev yapan Aydoğan Özcan, Kaliforniya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne bağlı Biyo-ve Nano-Fotonik Laboratuvarı'nı yönetiyor; Kaliforniya Nano Sistemleri Enstitüsü'nde yardımcı direktör olarak çalışmalarını yürütüyor. 33 adet yayımlanmış patenti ve 20'den fazla onay bekleyen patent başvurusu olan Özcan'ın bir kitabı ve önde gelen hakemli dergi ve konferanslarda yayımlanan 450'den fazla makalesi bulunuyor.

Prof. Dr. Özcan, Uluslararası Fotonik Topluluğu (SPIE), Amerikan Optik Topluluğu (OSA) ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) asli üyesi olup, hesaplamalı görüntüleme, algılama ve tanı konularına yaptığı üstün katkılardan dolayı:

“US Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers”, “International Commission for Optics Prize”, “Photonics Society Early Career Achievement Award”, “Biophotonics Technology Innovator Award”, “Army Young Investigator Award”, “NSF CAREER Award”, Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından verilen “NIH Director's New Innovator”, “Navy Young Investigator”, “Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Fotonik Topluluğu Genç Araştırmacı Ödülü”, “National Geographic Emerging Explorer”, “National Academy of Engineering, Grainger Vakfı Frontiers of Engineering Ödülü” ve “MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) 35 Yaş Altı Araştırmacı” ödülü gibi alanlarında en prestijli ödüllere layık görülmüştür.