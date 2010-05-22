T24 - DSP Genel Başkan Yardımcısı Tufan Bural, DSHP Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in CHP 33. Olağan Kurultayı'na katılıp Genel Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin "inanılmaz bir hırsın göstergesi" olduğunu ve " Bülent Ecevit'in bugün tekrar öldüğünü" savundu.



Bural, yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte Rahşan Ecevit'in kendilerine "CHP'nin C'sinden" bile söz ettirmediğini belirterek, "Rahşan Hanım ne olmuştur da CHP'yi destekleme kararı almış ve kurultaya gitmiştir? Herhalde yanındakileri bir daha milletvekili seçtirmek için tekrar harekete geçmişlerdir" ifadelerine yer verdi.



Halkın, işçinin, köylünün, üretenin ve hakça paylaşanın partisinin DSP olduğunu savunan Bural, kendileri için DSP ve örgütlerinin önem taşıdığını bildirdi. "Yönetime gelirken korumalarını, doktorlarını ve parti içindeki bazı ABD temsilcilerini milletvekili yapmak üzere yola düşmediklerini" öne süren Bural, şunları kaydetti:



"Rahşan Ecevit gerçekten ülke sorunlarıyla ilgilenseydi, bu sorunları çözebilecek, halkın içinden gelmiş, örgütün yetiştirdiği insanları parlamentoya taşırdı. Görülüyor ki Rahşan Hanım'ın problemi bu değil. Rahşan Hanım'ın problemi yanındakilerin etkisinden kurtulamayıp ve onların baskılarına dayanamayıp kurucusu olduğu DSP ile hesaplaşmaktır.



Rahşan Hanım'ın CHP Kurultayı'na katılıp destek vermesi inanılmaz bir hırsın göstergesidir. Dilerdim ki kurucusu olduğu DSP'nin kurultayına katılsın, köşelerde değil, baş köşede otursun. Yanında işbirlikçiler değil, gerçekten halkın arasından, örgütten gelenler olsun. Rahşan Hanım'ın CHP ile ilgili söyledikleri gerçekten hepimizi şaşırtmış, güldürmüş, hayal kırıklığına uğratmıştır. 'Biz sana mecburuz Demokratik Sol' diyerek DSP'yi bize emanet eden rahmetli Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit, iyi ki bugünkü tabloyu görmemiştir. Rahmetli Bülent Ecevit bugün tekrar ölmüştür."







