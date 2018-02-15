Rahmet Yaşam Köyü'ndeki 216 yetimin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması yardım kampanyası başlatıldı 

ANKARA, (DHA) - SURİYE İdlib Rahmet Yaşam Köyü\'ndeki 216 çocuğun eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İHH önderliğinde Balkan Kültürleri İttifakı Derneği (BAKİDER) tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Ankara\'da bulunan bazı üniversite, kültür merkezi ve sınav merkezlerine konan kutular ile yardım toplamaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da Kredi Yurtlar Kurumu\'na bağlı tüm öğrenci yurtlarına koyduğu kutular ile kampanyaya destek veriyor.

Suriye\'de yüz binlerce insanın ölümüne, milyonlarcasının ise göçüne sebep olan savaş yedinci yılını geride bırakırken mağdur halka yaşam mücadelesinde en büyük destek Türkiye\'den gelmeye devam ediyor.

İnsani Yardım Vakfı tüm dünyada olduğu gibi Suriye\'de de temel insani yardımların yanı sıra bölgede kurduğu yetimhane, okul, su kuyusu, fırın, konteyner kent, aşevi, değirmen, hastane gibi kalıcı eserlerle mağdur Suriyeliler üzerindeki savaşın yıkıcı etkisini hafifletmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl Suriye\'nin İdlib kentine bağlı Kelbit bölgesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Katar Yardım Kuruluşu (RAF) ortaklığıyla inşa edilen Rahmet Yaşam Köyü de bunlardan sadece biri. Anadolu köyleri model alınarak yapılan bu köyde okul, cami, sağlık ocağı ve dükkanlarla beraber yüz adet konut bulunuyor.

Bu köyde barınan ve yarısından fazlası yetim olan 216 çocuğun eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İHH önderliğinde Balkan Kültürleri İttifakı Derneği (BAKİDER) tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Ankara\'da bulunan bazı üniversite, kültür merkezi ve sınav merkezlerine konan kutular ile yardım toplamaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da Kredi Yurtlar Kurumu\'na bağlı tüm öğrenci yurtlarına koyduğu kutular ile kampanyaya destek veriyor.

Kampanyaya katılmak isteyenler EĞİTİM yazıp 3072\'ye SMS gönderdiklerinde 5 TL, 4072\'ye gönderdiklerinde ise 16 TL destekte bulunabilirler. Ayrıca açıklama kısmına 8576 no\'lu proje yazarak İHH\'nın hesaplarına gönderebilirler.

Kampanya kapsamında toplanan eğitim araç ve gereçleri, aralarında sanatçı, gazeteci, yazar ve aktivistlerin de bulunduğu bir grup İHH gönüllüsü tarafından 3 Mart\'ta Rahmet Yaşam Köyü\'ndeki öğrencilere ulaştırılacak.

FOTOĞRAFLI