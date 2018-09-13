'Rahmeh' adlı gemi, bu kez Çeşme açıklarında (3)

BAKANLIKTAN GEMİ AÇIKLAMASI

İzmir\'in Çeşme ilçesi açıklarında demirleyen Panama bandıralı \'Rahmeh\' isimli gemi ile ilgili olarak Tarım ve orman Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Bahsi geçen geminin rotası Cebelitarık Boğazı\'dır. Gemi Çeşme civarında uluslararası sularda motor arızası sebebi ile Çeşme Liman Başkanlığı\'ndan makine parçası temini için izin istemiştir. Bu sebepten boş olan gemi için rutin prosedürler gereği liman başkanlığınca Çeşme Hudutlar Merkez Sağlık Denetleme Merkez Tabipliğinden sağlık kontrolü yapılması istenmiştir. Sağlık personeli tarafından bugün uluslararası sularda gemiye çıkılacak ve gemi personelinin sağlık yönünden kontrolü yapılacaktır. Sağlık personelinin uygun raporu vermesi doğrultusunda yine geminin uluslararası sularda ikmali ve arızası giderilecektir. Anlaşılacağı üzere gemi ile alakalı bütün iş ve işlemler uluslararası sularda yapılmaktadır ve geminin Çeşme Limanı\'na yanaşma ve demirleme gibi bir talebi bulunmamaktadır\" denildi.