“Rahip Santoro'nun öldürüldüğü kiliseye sindirme amaçlı saldırılar oluyor“

Esma Çakır / Roma, 7 Şubat (DHA) - Katolik rahip Andrea Santoro’nun 12 yıl önce öldürüldüğü kilisenin bahçesine yanıcı bir madde atılmasıyla ilgili konuşan Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti, “sindirme” amaçlı bu tür saldırıların kiliseye hemen her hafta yapıldığını ancak bunun, “barışçıl yerel halkın düşmanlığının bir ifadesi” olamayacağını söyledi.

Trabzon\'da, 5 Şubat 2006’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rahip Andrea Santoro\'nun görev yaptığı Santa Maria Kilisesi\'nin bahçesine, 4 Şubat pazar günü yanıcı bir madde atıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boru şeklindeki, meşale görünümlü bu cisim ile olayın fail ya da faillerini belirlemek için kilisenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Rahibin ölüm yıldönümünden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco’yla Vatikan’da bir araya gelmesinden bir gün önce yapılan saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bizzetti: Bu, ağır bir eylemdir, vandallıktır

Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti, bu olaya ilişkin Katolik haber ajansı Fides’e açıklama yaptı.

Monsenyör Luigi Padovese\'nin İskenderun\'da 2010 yılında öldürülmesinin ardından bu göreve getirilmiş olan Bizzetti, atılan maddenin alev alıp, kilisenin kapısına zarar verdiğini söyleyerek, “Bu, bir yangına yol açabilirdi. Bu, çok ağır bir eylemdir, vandallıktır ve sindirme amaçlı yapılan birçoklarından sadece bir tanesidir” dedi. Bizzetti, Trabzon’daki kiliseye hemen her hafta böyle bir saldırı gerçekleştiğini de ekledi.

Monsenyör Bizzetti, “Kiliseye çöplerini atıyorlar, kapılara zarar veriyorlar. Orada görevli olan zavallı peder, sürekli kiliseyi bunlardan temizlemek ve tamirat yapmak zorunda kalıyor,” diye yaşananları anlattı.

Bizzetti, kiliseye karşı bu saldırganca tavrın, “barışçıl yerel halkın düşmanlığını” ifade etmediğini de dile getirerek, bunun “hoşgörüsüz bazı kişilerin” işi olduğunu söyledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franceso’nun Vatikan’daki gündeminde, Türkiye’deki Katolik azınlığın şartları da konuşulmuştu. Türkiye’de 50 bin civarında Katoliğin yaşadığı belirtiliyor.