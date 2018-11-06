Rahip Santoro'nun katiline Bodrum'da silahlı saldırı

Trabzon’daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro’yu 5 Şubat 2006’da düzenlediği silahlı saldırıyla öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum’da önceki gece uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

18 yıl 10 ay hapis cezası alan Akdin, 2016’da tahliye edilmişti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Trabzon'da 5 Şubat 2006'da, Santa Maria Katolik Kilisesi'nin İtalyan rahibi Andrea Santoro'yu (61), 16 yaşındayken tabancayla vurarak öldürmekten 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin, bir süre önce Bodrum'a yerleşti.

Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, pazar gecesi, Ortakent Mahallesi Alikelle Ormanı mevkisinde, henüz belirlenemeyen neden tartıştıkları kişilerce, tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı. Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.