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Rahip Santoro'nun katili tahliye edildi

Santoro’yu öldüren Oğuzhan Akdin, 18 yıl 10 ay hapis cezası almıştı

26 Ağustos 2016 17:22

Trabzon'da 2006 yılında rahip Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin tahliye edildi. Akdin'in OHAL sonrası çıkartılan KHK kapsamında denetimli serbestlik düzenlemesinden yararlandığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı’nın denetimli serbestlik uygulamasıyla tahliye olan isimler arasında Van depreminde 24 kişiye mezar olan Bayram Oteli’nin sahibi Tevfik Bayram ve Trabzon’da rahip Santoro’yu öldüren Oğuzhan Akdin de yer alıyor.

Trabzon’da görev yaptığı Santa Maria Katolik Kilisesi’nde 2006’da öldürülen Peder Andrea Santoro’nun katili Oğuz Akdin cinayet davasından 18 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Agos gazetesinin haberine göre, Akdin, infaz süresini tamamladığı için tahliye edildi.

 

2012’DE firar etmişti

 

Akdin, 2011 yılında Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuru sonucu Akçaabat Yarı Açık Cezaevi’ne nakledildi. Ancak, 20 Temmuz 2012’de firar eden ve 30 dakika sonra yakalanan Oğuzhan Akdin, cezasının geri kalan kısmını geçirmek üzere kapalı cezaevine konulmuştu. 

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