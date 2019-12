-RAHİP JONES KUR'AN-I KERİM YAKMAYACAĞINI AÇIKLADI FLORIDA (A.A) - 10.09.2010 - ABD'de 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklayarak tüm dünyanın tepkisini üzerinde toplayan rahip Terry Jones, "yarın Kur'an-ı Kerim yakmayacağını" söyledi. Amerikan ABC televizyonuna, "11 Eylülün yıldönümünde Kur'an-ı Kerim yakma planı olmadığını" açıklayan Jones, ayrıca İmam Muhammed Musri'nin, New York'taki saldırıların olduğu yerin yakınlarında İslam Merkezi açılması girişimiyle ilgili bir toplantı düzenlemesini ümit ettiğini kaydetti. Florida İslam Toplumu İmamı Muhammad Musri'nin vaadini yerine getirmesini isteyen Jones, söz verdikleri gibi yarın New York'ta İmam ile biraraya geleceklerine inandığını vurguladı. Terry Jones daha önce yaptığı açıklamada bu plandan vazgeçtiğini bildirmiş, daha sonra geri adım atmıştı. Jones gerekçesinde de, arabulucu Musri'den cami projesinin de içinde bulunduğu İslam Merkezinin sorumlularından İmam Faysal Abdül Rauf'un anlaşmaya ve yarın New York'ta bu konuda görüşmeye hazır olduğuna dair teminat alındığını, bu nedenle Kur'an-ı Kerim yakma planınından vazgeçildiğinin açıklandığını belirtmişti.