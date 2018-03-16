Rahip Brunson hakkındaki iddianame kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesi ile ismi gündeme gelen Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında toplam 35 yıl hapis cezasının istendiği iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'FETÖ' ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan Brunson'a, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' ve 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk' suçlamalarında bulunuldu.

9 Aralık 2016 tarihinden beridir tutuklu bulunan Amerikalı Rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' ve 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk' suçlamalarında bulunuldu.

Brunson'un 'örgüt üyeliği'nden 15, diğer suçlardan ise 20 yıla kadar olmak üzere, toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, incelediği iddianameyi kabul etti. Tutuklu sanık Brunson'un gelecek günlerde hâkim karşısına çıkacağı belirtildi.

Trump, serbest bırakılmasını talep etmişti

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen rahip Andrew Craig Brunson'un 2016 yılının Eylül ayında 'milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla, eşi Norine Lyn Brunson'la birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 28 Eylül'deki yazısı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Brunson çiftini, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerinden aldı. Türkiye'deki oturum izinlerinin de sona erdiği belirlenen çift, Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Sınır dışı işlemleri devam ettiği sırada FETÖ soruşturmasında bir gizli tanık, rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Gizli tanık ifadesinde, Brunson’un, “FETÖ’nün Ege Bölgesi imamı” olduğu belirtilen Bekir Baz’la da sık sık görüştüğünü iddia etti.

Bu ifadenin ardından, 9 Aralık 2016’da adliyeye sevk edilen rahip Andrew Craig Brunson, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Brunson’un eşi Norine Lyn Brunson ise serbest bırakıldı.

Rahip Andrew Craig Brunson, 11 Nisan 2011'de Alsancak'taki Protestan Diriliş Kilisesi avlusunda cemaatle sohbet ettiği sırada, Mehmet Ali Eren'in silahlı saldırısına uğramış ve hafif yaralanmıştı.